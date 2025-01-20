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Сеть Hoff  переходит на платформу от Rubbles для управления омниканальными коммуникациями

Сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff переходит на новую маркетинговую систему на базе российской CVM-платформы Rubbles Customer Insight для управления персонализированными клиентскими коммуникациями. Ожидается, что после полноценного ее запуска подготовка маркетинговых коммуникационных кампаний будет занимать 15 минут.

«Мы рассчитываем, что создаваемое решение позволит в полной мере раскрыть потенциал персонализированного маркетинга и полностью заменить функционал ушедшего поставщика», – сказала Екатерина Пронина, руководитель CRM Hoff.

Новая маркетинговая система для Hoff строится на двух крупных блоках. Оба они базируются на продуктах компании Rubbles, специализирующейся на разработке цифровых решений для оптимизации бизнес-процессов с применением технологий анализа данных и искусственного интеллекта. Первый блок – это система клиентских данных (CDP), осуществляющая сбор, обработку и преобразование данных о клиентах ритейлера из различных источников. Второй блок – собственно CVM-платформа Rubbles Customer Insight для управления омниканальными коммуникациями.

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Ритейлер уже может проводить в новой системе массовые маркетинговые кампании по email и SMS, в скором времени будут подключены и другие каналы: мобильные push-уведомления, мессенджеры и чат-боты. Также в решении будет реализован функционал для работы с клиентской обратной связью и возможность запуска событийных маркетинговых коммуникаций – на базе активностей покупателя в реальном времени.

«CVM-платформу Rubbles Customer Insight можно считать фундаментом для дальнейшей эволюции маркетингового цифрового ландшафта ритейлера. Мы вместе с заказчиком будем совершенствовать ее и добавлять новые возможности. В частности, на базе системы клиентских данных в скором времени Hoff сможет в автоматическом режиме формировать индивидуальные клиентские профили, чтобы выходить на клиентов с более персонализированными предложениями и коммуникациями», – сказал Дмитрий Аборин, Product Owner Rubbles.

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