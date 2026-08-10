IBS приобрела разработчика ИТ-решений на базе искусственного интеллекта Rubbles

Группа компаний IBS объявила о покупке 100% компании ООО «Раблз» (Rubbles) — российского разработчика программных продуктов анализа данных и повышения эффективности бизнес-процессов с применением технологий искусственного интеллекта.

Сделка продолжает стратегический курс IBS на планомерное приобретение активов для расширения продуктового портфеля в части управления корпоративными данными с применением ИИ, решая задачи клиентов по достижению технологической независимости.

Основные продукты компании: Planning Force для интегрированного бизнес-планирования, прогнозирования спроса, автоматического пополнения и управления торговым продвижением, Customer Insight для омниканального взаимодействия с клиентами, а также заказные AI/data-решения — разработка под задачи бизнеса на основе анализа данных и машинного обучения.

В основе продуктов — собственная платформа Data Application Suite, включающая инструменты MLOps и фреймворк для ускоренной разработки Enterprise-приложений. Все решения включены в Единый реестр российского ПО.

Продукты Rubbles внедрены в крупнейших российских компаниях легкой промышленности, оптовой и розничной торговли, финансового сектора, нефтегазовой отрасли, металлургии и других сфер.

На протяжении последних трех лет IBS и Rubbles находились в статусе технологических партнеров и реализовывали совместные проекты, в ходе которых разработки Rubbles подтвердили свою эффективность и надежность в решении прикладных бизнес-задач.

Григорий Кочаров, генеральный директор группы компаний IBS, сказал: «Приобретение Rubbles — один из последовательных этапов в развитии продуктового портфеля IBS. Мы целенаправленно расширяем линейку собственных платформенных решений и дополняем их функциональность, предлагая рынку комплексный подход в реализации проектов для обеспечения технологической независимости и достижения новых экономических эффектов. Инновации, заложенные в продуктах Rubbles, обеспечат заказчикам реальные и ощутимые бизнес-результаты».