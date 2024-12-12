Рубас Андрей
|12.12.2024
|ИТ-компании IBS и Rubbles расширяют сотрудничество в сфере интегрированного бизнес-планирования 1
|01.07.2024
|IBS помогла торговой сети «Чижик» определить целевой ИТ-ландшафт 1
Рубас Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Rubbles - Раблз 33 1
|Базовые Решения - Platformix - Платформикс 131 1
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
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