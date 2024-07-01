IBS помогла торговой сети «Чижик» определить целевой ИТ-ландшафт

Группа компаний IBS в партнерстве с системным интегратором «Платформикс» разработала для торговой сети «Чижик» дорожную карту по формированию целевого ИТ-ландшафта, способного обеспечить эффективное и динамичное развитие бизнеса. Об этом CNews сообщили представители IBS.

«Чижик» — федеральная сеть магазинов-дискаунтеров российского ритейлера X5 Group, которая появилась в 2020 г., а к концу 2023 г. включала уже 1500 магазинов в 43 регионах страны.

С учетом темпов развития сети была поставлена задача разработать целевую ИТ-архитектуру, способную обеспечить реализацию долгосрочной стратегии компании. При выборе целевого ИТ-ландшафта «Чижику» важно было снизить влияние геополитических рисков, сократить издержки на поддержку и развитие систем, обеспечить возможность кратного роста и непрерывность бизнес-процессов. Также большое значение имело обеспечение защиты от несанкционированного доступа к ИТ-системам и соответствие требованиям законодательства об информационной безопасности и персональных данных.

На старте проекта команда IBS изучила бизнес-процессы торговой сети и провела GAP-анализ существующих систем, чтобы определить конкретные шаги для оптимизации и развития. Следующим этапом стало исследование рынка информационных систем для выбора наиболее подходящих под цели компании. Системы сравнивались по нескольким критериям, которым присваивался определенный вес в зависимости от их приоритетности для «Чижика». Команда «Платформикс», в свою очередь, разработала варианты целевой инфраструктуры, определила ее стоимость и трудозатраты на внедрение, а также провела обследование систем в части информационной безопасности.

По итогам шестимесячного проекта торговая сеть «Чижик» получила несколько сценариев развития ИТ-ландшафта, детальную информацию о возможных сроках внедрения информационных систем, очередности проведения работ, верхнеуровневых затратах по этапам, а также описание этапов работ по типовым паттернам внедрения.

Андрей Рубас, директор отделения по развитию бизнеса «ТНП Ритейл» в IBS: «Проект с «Чижиком» отличается от типового проекта разработки ИТ-стратегии компании высокой глубиной проработки подготовленных материалов, большим объемом анализа данных (в объеме проекта находилось более 100 ИТ-систем, анализировалось более трех аналогов для каждой системы) и широким организационным объемом взаимодействия внутри компании-заказчика. Командой проекта совместно с заказчиком была разработана уникальная методология, которая позволила провести взвешенный анализ текущего рынка ИТ-решений и подобрать оптимальный набор решений для реализации стратегии развития розничной сети».

Роман Петров, ведущий системный архитектор «Платформикс»: «Бизнес-процессы компании «Чижик» в высокой степени интегрированы в прикладные системы X5 Group. Это изначально осложняло калькуляцию вычислительных ресурсов, достаточных для построения целевого ИТ-ландшафта с учетом всех предъявляемых требований к надежности и безопасности. Однако благодаря проработанным в X5 Group архитектурным стандартам мы смогли сфокусироваться на конкретных технических решениях и выполнить работу на самом высоком уровне».

«Детальный анализ и выработанные решения затронули все аспекты ИТ-ландшафта компании: автоматизацию бизнес-процессов, ИТ-инфраструктуру и информационную безопасность. Реализация проекта помогла выработать четкое понимание, как можно достичь стратегических целей, в том числе грамотно спланировав финансирование», — отметил Виталий Сафонов, ИТ-директор торговой сети «Чижик».