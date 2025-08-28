Hoff перешел на российскую CDP и CVM-платформу Rubbles при поддержке АЭРО

Ритейлер Hoff завершил переход с зарубежной Exponea на российскую платформу Customer Insight от Rubbles. Консалтинг и внедрение выполнила компания АЭРО. Об этом CNews сообщили представители АЭРО.

Выбор нового инструмента проводился в несколько этапов. Так, из 18 платформ для крупных компаний в шорт-лист вошли восемь. АЭРО смоделировала сценарии внедрения: архитектура, TCO на пять лет, требования к команде и сроки. Финальное решение было принято в пользу CDP и CVM-платформы Customer Insight от Rubbles, показавшей окупаемость за 16-18 месяцев и рост эффективности по сравнению с Exponea.

Новый инструмент собирает данные из онлайн- и офлайн-источников, формирует единый профиль клиента и позволяет запускать персонализированные кампании во всех ключевых каналах коммуникации.

Внедрение заняло девять месяцев и прошло в три этапа: планирование бизнес-сценариев, проработка архитектуры и интеграция. Основным источником данных выступила Axapta, архитектура была построена на Kafka и Greenplum.

К середине 2025 г. Hoff завершил переход. Компания получила комплексное решение для управления маркетинговыми коммуникациями на основе реальных данных, снизила риски, улучшила сегментацию и заложила основу для роста конверсии и клиентской лояльности.