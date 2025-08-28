Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Hoff перешел на российскую CDP и CVM-платформу Rubbles при поддержке АЭРО

Ритейлер Hoff завершил переход с зарубежной Exponea на российскую платформу Customer Insight от Rubbles. Консалтинг и внедрение выполнила компания АЭРО. Об этом CNews сообщили представители АЭРО.

Выбор нового инструмента проводился в несколько этапов. Так, из 18 платформ для крупных компаний в шорт-лист вошли восемь. АЭРО смоделировала сценарии внедрения: архитектура, TCO на пять лет, требования к команде и сроки. Финальное решение было принято в пользу CDP и CVM-платформы Customer Insight от Rubbles, показавшей окупаемость за 16-18 месяцев и рост эффективности по сравнению с Exponea.

Новый инструмент собирает данные из онлайн- и офлайн-источников, формирует единый профиль клиента и позволяет запускать персонализированные кампании во всех ключевых каналах коммуникации.

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден
бизнес

Внедрение заняло девять месяцев и прошло в три этапа: планирование бизнес-сценариев, проработка архитектуры и интеграция. Основным источником данных выступила Axapta, архитектура была построена на Kafka и Greenplum.

К середине 2025 г. Hoff завершил переход. Компания получила комплексное решение для управления маркетинговыми коммуникациями на основе реальных данных, снизила риски, улучшила сегментацию и заложила основу для роста конверсии и клиентской лояльности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден

Китай утроит производство ИИ-чипов в гонке с США, объемы производства уже растут

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2024

«Калашников» начал производство боевых БПЛА «Архангел»

Илья Дубов: Как глобальные тренды трансформируют локальные подходы к безопасности — опыт России и Ближнего Востока

IBM и AMD создают новую архитектуру на стыке квантовых вычислений и суперкомпьютеров

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: