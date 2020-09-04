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Garmin выводит на рынок РФ «цифрового тренера» для автоспортcменов

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Garmin представила Catalyst - первое устройство для оптимизации эффективности вождения на гоночной трассе. Этот компактный прибор с ярким сенсорным IPS-дисплеем с диагональю 6,95" (17,7 см) и размерами корпуса 19,9 x 12,2 x 2,4 см собирает и подробно анализирует данные заездов, рассчитывает возможности улучшения показателей, даёт звуковые обучающие инструкции в реальном времени.

Устройство оснащено технологией True Track Positioning - использует встроенные акселерометры, рассчитывает местоположения на основе данных от нескольких спутниковых систем (GPS, ГЛОНАСС, Galileo) и обрабатывает изображения для автоматического генерирования гоночной траектории вашей машины на трассе.

Во время вождения Garmin Catalyst автоматически интерпретирует полученные данные и определяет, какие параметры следует улучшать, а результаты отображает прямо на дисплее (компьютер не требуется). Зная лучшее время круга, адаптивное изменение времени, количество кругов и время заезда, текущие показатели можно сравнивать с другими заездами и получать рекомендации. Прибор в реальном времени выдаёт звуковые подсказки через совместимые наушники или автомобильную стереосистему по BLUETOOTH, создавая тем самым эффект занятий с личным тренером.

С помощью технологии True Optimal Lap прибор показывает лучшее возможное время на базе пройденных траекторий.

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В дополнение к подробному анализу на устройстве Catalyst, можно просматривать оценки показателей на совместимом смартфоне или компьютере с помощью бесплатного приложения Garmin Connect.

В комплект Garmin Catalyst входит дистанционная HD-камера (Remote Cam) с поляризационным фильтром, записывающая четкое видео с разрешением 1080p, карта памяти microSD в защищенном слоте, кабель данных длиной 3,5 метра.



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