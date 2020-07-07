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Спецпроекты

Хакеры научились прятать ПО для краж с кредиток в крошечных иконках браузеров

Безопасность Администратору Стратегия безопасности Интернет Интернет-ПО
, Текст: Роман Георгиев

Неожиданный способ прятать вредоносные скрипты, крадущие данные о платёжных картах, выявили эксперты MalwareBytes. Вредоносный скрипт подтягивается с внешних ресурсов, хотя для начала злоумышленникам приходится взламывать сайт и устанавливать на него ещё один скрипт, с виду безвредный.

Иконка вредоносности

Эксперты Malwarebytes обнаружили новый способ распространения вредоносных скриптов, крадущих данные о кредитных картах покупателей на онлайновых торговых площадках. Скрипты обнаружились в EXIF-данных иконок (или значков) веб-сайтов favicon. Такие иконки отображаются браузерами во вкладке перед названием страницы, а также в качестве картинки рядом с закладкой, во вкладках и в других элементах интерфейса.

Эксперты Malwarebytes указывают, что хотя в стеганографии и даже во вредоносных скриптах в иконках нет ничего нового, полноценный онлайн-скиммер таким образом до сих пор никто не прятал.

EXIF — это технические данные, которые автор изображения может добавлять к графическому файлу по своему усмотрению. Также эти данные могут добавлять фотокамеры и графические редакторы автоматически.

Но сначала взлом

В данном случае злоумышленники взломали торговую площадку (на базе плагина WordPress WooCommerce) и добавили простой на вид скрипт, который подтягивал с удалённого ресурса favicon. Невинная иконка содержала вредоносный JavaScript, размещённый в поле Copyright.

kreditki600.jpg
Хакеры начали прятать онлайн-скиммеры для краж с кредиток в метаданных иконок сайтов

В итоге первый скрипт, сразу после подгрузки вредоносной иконки обеспечивает ещё и запуск второго скрипта, который начинает охоту на данные платёжных карт.

Поскольку сам скрипт скиммера располагается на другом сервере и лишь подтягивается на атакованный сайт, защитным средствам и веб-девелоперам может быть весьма сложно обнаружить угрозу.

Эксперты MalwareBytes смогли выявить вредоносный набор разработки, использованный для создания этих скриптов и осуществления атак. По их мнению, за атаками стоит группировка Magecart 9, которая и ранее проявляла большую находчивость в проведении скрытных атак.

«Вредоносные скрипты в изображениях всегда очень опасны; другое дело, что в данном случае установке такого экзотического скиммера предшествовал куда более приземлённый взлом торговой площадки, — говорит Дмитрий Кирюхин, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Логично предположить, что злоумышленники либо использовали уже известную уязвимость в сайте, либо скомпрометировали администраторский аккаунт. Подобные атаки относительно легко предотвратить, если следить за обновлениями и использовать сложные пароли».

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