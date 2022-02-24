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Эксперты Eset рассказали, как мошенники используют QR-коды, чтобы красть деньги

Эксперты Eset рассказали, как мошенники используют QR-коды, чтобы красть деньги. Технология сканирования QR появилась еще в середине 1990-х, но лишь в XXI веке с распространением смартфонов она стала массово использоваться во всех сферах жизни. Когда началась пандемия и появились цифровые пропуска, QR-коды стали особенно популярны. Сегодня их используют в ресторанах вместо меню или в чеке для быстрого перевода чаевых. В торговле и банковских сервисах – для бесконтактных платежей и сбора личных данных клиентов.

QR – это код «быстрого отклика», который вмещает до 707 символов, и его легко распознать с помощью камеры смартфона. В QR можно закодировать URL, текст, логотип, а также определенное действие, например, звонок или осуществление платежа.

Многофункциональностью технологии с успехом пользуются киберпреступники.

Один из самых простых, популярных и опасных способов мошенничества – подмена QR-кодов в людных местах. Злоумышленники распечатывают свои собственные коды и наклеивают их поверх настоящих на стендах в торговых центрах, концертных площадках, возле банков. Сканируя подделку, пользователи попадают на фишинговые страницы, рискуя скомпрометировать банковскую карту, дать согласие на платный звонок или SMS, а также скачать на телефон нежелательное ПО.

Чтобы обезопасить себя, эксперты Eset рекомендуют: прежде чем сканировать QR-код в публичном месте, убедитесь, что это не наклейка поверх оригинального кода; отсканировав QR-код, всегда проверяйте URL – в адресной строке браузера должен быть значок замка, указывающий на защищенное соединение. Даже если название сайта похоже на официальную страницу, это может оказаться фишинговой страницей-подделкой; будьте осторожны, проводя через QR-код платежи непроверенным ИП и магазинам. Уточните в интернете, нет ли жалоб на данного продавца; используйте проверенные приложения для сканирования и генерации QR-кодов. Высокий рейтинг и наличие положительных отзывов в магазине приложений – хороший знак; в настройках приложения отключите QR-сканеру возможность автоматически открывать сайты, добавлять контакты, загружать файлы, подключаться к Wi-Fi, совершать звонки и отправлять сообщения.

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