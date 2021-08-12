Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Пользователю
|

Исследование Eset: 77% россиян уверены, что за ними следят через мобильные устройства и гаджеты

Международный разработчик антивирусных решений Eset провел исследование и выяснил, боятся ли россияне сбора персональных данных, и как влияет этот страх на пользовательское поведение.

Выяснилось, что большинство жителей страны (77%) уверены, что за ними осуществляется слежка с помощью современных мобильных устройств. Меньше всего это утверждение беспокоит молодое поколение: 35% опрошенных 18-24 лет считают, что подобный страх – проявление паранойи. Сильнее о потенциальной слежке волнуются люди 35+ и старше.

Пользователи убеждены, что сбор персональных данных происходит через отслеживание истории поиска на устройствах – об этом заявили 40% респондентов. Каждый четвертый считает, что анализируются все действия, производимые на устройствах. Еще 14% уверены, что за ними подсматривают и подслушивают с помощью микрофона и камеры на устройствах. Интересно, что данное опасение чаще встречается у юной группы респондентов 18-24 лет, а также у мужчин.

В качестве причины, по которой отслеживают персональную информацию, респонденты чаще всего (в 65% случаев) называют настройку таргетированной рекламы. Немного реже (в 60% случаев) встречается мнение, что данные необходимы для улучшения пользовательского опыта. В 47% случаев опрошенные уверены, что сбор данных используется спецслужбами, в 39% случаев — мошенниками.

Топ-5 страхов россиян, связанных с отслеживанием и сбором персональных данных: данными воспользуются мошенники; риск слива личных фотографий и видео; чтение личной переписки; прослушивание личных разговоров; знание привычек и интересов из истории поиска в сети.

Чтобы избежать потенциальной слежки, россияне предпринимают различные действия. Чаще всего (в 45% случаев) отключают геопозицию на устройствах. Также популярна проверка доступа всех приложений — к этому способу пользователи прибегают в 39% случаев. Нередко жители страны стараются не обсуждать личные темы по телефону и не подключаются к общественному Wi-Fi — в 34% и 32% случаев соответственно.

При этом, несмотря на опасения, только треть (33%) пользователей категорически против отслеживания персональной информации. Каждый второй респондент не против сбора ограниченного количества данных, а еще 18% участников опроса не видят в фиксировании действий на устройствах никакой проблемы.

«Идентификация человека по целому спектру показателей стала новым вектором работы не только бизнеса во всем мире, но и мошенников. Чем больше ты знаешь о клиенте, тем проще продать ему подходящий продукт или услугу. И чем больше известно о жертве, тем легче обмануть ее. Повсеместный сбор наших данных – это часть реальности, в которой мы живем. Однако существует такое понятие как незаконный сбор персональных данных. Поэтому чтобы не делиться лишним и иметь возможность защитить свои права, внимательно читайте условия предоставления личной информации каждый раз, когда регистрируетесь в новом сервисе, совершаете покупку или участвуете в опросе», – сказал директор управления маркетинга Eset в России и СНГ Кирилл Подгорный.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Модные наушники взорвались и убили человека. Фото

«Северокорейская» уязвимость в Internet Explorer используется для атак на крымских пользователей

Хакеры научились воровать данные из чипов посредством лазера

iPhone будет «стучать» на своего хозяина, если он сделает криминальное фото

Встроенный антивирус Android не видит треть угроз, но пугает ложными срабатываниями

Киберпартизаны заявили о взломе паспортной системы Белоруссии. Это «самая масштабная» атака на госсистемы страны

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Организуем спортзал: 9 компактных тренажеров для дома

Обзор беспроводной гарнитуры Poly Voyager 4220 UC

Выбираем акустику в машину: лучшие аудиосистемы до 25 000 рублей

Показать еще

Наука

Почему на Земле так много кислорода? Ученые «винят» Луну и микробов

Ликбез RND.CNews: всё, что вам нужно знать о квантовых компьютерах

LEGO-подобная техника сборки молекул ДНК — новый шаг в разработке биосенсоров
Показать еще