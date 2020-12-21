Syssoft защитила корпоративную сеть компании «Курьер сервис экспресс»

Syssoft («Системный софт»), центр экспертизы в области подбора и поставки программного обеспечения, завершила внедрение продуктов Eset для защиты инфраструктуры компании «Курьер сервис экспресс», специализирующейся на доставке грузов и корреспонденции.

Главной задачей проекта была многоуровневая защита корпоративной сети и данных компании, так как «Курьер сервис экспресс» работает с персональными данными клиентов, строго соблюдая их защиту. Для этого было выбрано решение Eset Secure Enterprise, которое обеспечивает наивысший уровень защиты рабочих станций в корпоративной сети и серверов на разных платформах. Решение защищает рабочие станции как от известных вирусов, так и от тех, которые еще не внесены в специальные антивирусные базы.

«Во всем мире постоянно растет количество инцидентов, связанных с информационной безопасностью. Коронавирус лишь увеличил активность злоумышленников, которые пытаются любыми способами проникнуть в корпоративные сети и завладеть информацией. С этой проблемой можно бороться благодаря комплексным и современным программным средствам. Поэтому мы остановились на Eset Secure Enterprise. Это решение может обеспечить эффективную защиту корпоративной ИТ-инфраструктуры без снижения производительности. Благодаря специалистам Syssoft, с которыми мы сотрудничаем не первый год, в компании развернута защита на 1,4 тыс. рабочих мест», — сказал Андрей Жезлов, руководитель управления департамента информационных технологий КСЭ.

Решение Eset Secure Enterprise также способно эффективно защищать файловые и почтовые сервисы на разных платформах. Еще одно преимущество платформы — сетевая защита на уровне HTTP- и FTP-шлюзов, что не только повышает безопасность и управляемость системы, но и обеспечивает оперативную работу для многофункциональных систем с большим объемом входящего трафика.

«Для сферы логистики критически важно, чтобы все критичные клиентские данные были под защитой — из этого складывается не только оперативное и качественное распределение грузов, но и репутация компании. Поставленные в «Курьер сервис экспресс» облачные и эвристические технологии Eset повысят безопасность данных пользователей компании при минимальном влиянии на производительность системы», — сказал Владимир Митрофанов, менеджер по продажам компании Syssoft.