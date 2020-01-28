Safetica выпустила новую версию решения «Офисный контроль и DLP Safetica»

Safetica представила новую версию решения «Офисный контроль и DLP Safetica», которая позволяет обеспечивать защиту конечных точек предприятия вне зависимости от местонахождения сотрудников.

DLP-система (Data Leak Prevention, «Предотвращение утечек данных») — одна из наиболее эффективных технологий, которая помогает закрыть основные каналы утечек, предотвратить убытки и даже составить прогноз потенциально опасных действий сотрудников до того, как они приведут к потере времени и средств. По данным Ponemone Institute, финансовый ущерб, который несут компании из-за утечек информации, в среднем достигает $3,9 млн. Более того, данная киберугроза актуальна для России, поскольку в 2019 г. каждая пятая компания пострадала от случайных утечек данных.

В версии Safetica 9.3 реализована альтернативная контекстная классификация, использующая постоянные метаданные вместо NTFS-меток. Благодаря этому, новая версия поддерживает устройства на операционной системе macOS, что позволяет проводить аудит деятельности персонала. Полноценное комплексное DLP-решение по-прежнему доступно только на компьютерах с ОС Windows.

Также введены новые оповещения DLP и расширенные оповещения о совокупных нарушениях политики.

Помимо этого, в новой версии продукта доступна возможность скачивания файлов, связанных с инцидентами кибербезопасности на сервер Safetica. Это позволяет использовать указанные файлы в качестве вещественных доказательств при расследовании киберинцидента.

Одно из важнейших обновлений — интеграция с Fortinet при помощи API Fortigate. Если устройство подключено к корпоративной сети, то все данные, проходящие через шлюз Forigate, сопоставляются с категориями Safetica. То есть, даже если на конечной точке не установлена Safetica, данные будут проверяться на соответствие политикам при прохождении через шлюз Fortigate.

Таким образом, благодаря интеграции Safetica с Fortinet (FortiGate, FortiMail и FortiSIEM) можно легко распознавать информацию, защищать конфиденциальные сведения или создать комплексную систему управления угрозами при минимальных затратах времени и ресурсов.