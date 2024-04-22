ГК Softline объявляет о выходе на рынок Центральной Азии

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, выходит на рынок Республики Казахстан, формируя хаб в городе Алматы, который станет связующим звеном между российскими ИТ-технологиями и центрально-азиатскими компаниями. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Основная цель ГК Softline в новом регионе — продвижение собственных продуктов, отраслевых решений и экспертизы, а также решений российских вендоров. При этом компания будет обеспечивать полный комплекс услуг, включая внедрение, сопровождение, техническую поддержку и обучение.

В рамках стратегии ГК Softline, анонсированной ранее, одним из приоритетных направлений развития является международная экспансия на рынки дружественных стран. Стратегия предполагает последовательное открытие хабов — центров экспертизы Softline — в различных странах мира. Представительство в Казахстане станет «отправной точной» для выхода на весь рынок Центральной Азии. Это принципиально важный шаг для старта реализации стратегии экспансии, так как данный регион является смежным по отношению к России, и некоторые российские производители ПО и оборудования уже активно выстраивают взаимодействие с локальными заказчиками, дистрибьютерами и интеграторами. При этом многие заказчики из центрально-азиатских компаний проявляют лояльность и выражают готовность рассматривать российское ПО и оборудование в качестве альтернативы западным решениям.

Благодаря расширению присутствия ГК Softline российские вендоры приобретут партнера в регионе, который сможет сфокусироваться на продвижении отечественных решений, реализовывать сложные комплексные проекты и оказывать необходимую поддержку при внедрении и эксплуатации продуктов. В то же время клиенты из стран Центральной Азии получат доступ к опыту и экспертизе ГК Softline. Кроме того, российские заказчики ГК, открывающие офисы и филиалы на территории Центральной Азии, смогут пользоваться привычными технологиями и сервисами.

В Республике Казахстан уже много лет также функционирует ИТ-дистрибутор Axoft, входящий в состав ГК. Таким образом, выход Softline на этот рынок поспособствует консолидации ресурсов группы и расширению возможностей компаний.

«Softline — одна из немногих отечественных ИТ-компаний, которая ранее уже выстраивала успешный бизнес вне России и обладает большим накопленным опытом ведения операционной деятельности в 64 странах мира. При этом основным фокусом компании изначально была ориентация именно на страны БРИКС+. Несмотря на кардинально изменившиеся внешнеэкономические условия, мы уверены, что при планомерной работе и консолидации экспортных усилий с вендорами, различными профильными ассоциациями и государственными структурами, сможем обеспечить успешное продвижение российских ИТ-технологий на рынки дружественных стран», — сказал Александр Рожков, директор по международному развитию бизнеса ГК Softline.

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ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5000 ИТ-производителей. ГК Softline является группой компаний, которая объединяет различные бизнес-вертикали в ключевых сегментах ИТ-рынка: «Софтлайн решения», AХОFT, «Девелоника», SL Soft (включает продукты Robin, Polymatica, «Цитрос», «Босс.Кадровые системы», «Преферентум», Robovoice, Soica), группа «Борлас», Bell Integrator, «Академия Softline», «Хабэко-Партнер» (ранее R.Partner), Softline ecommerce, Softline Digital и др.