Поддельные ИТ-компании заставляют работников совершать мошеннические звонки. Несогласным грозят пытками и расправой

В странах Азии расцвела схема обмана, по которой преступники заманивают людей в мошеннические колл-центры. Они открывают вакансии в несуществующих ИТ-фирмах, обещая высокий заработок. Обязательное условие – переезд в другую страну. Попавшихся на уловку людей запугивают пытками и смертью, если они не согласятся работать, и держат в рабстве. Один из эпицентров схемы – в Мьянме

Звонок или смерть

В Мьянме обнаружена гигантская по своим масштабам преступная сеть, участники которой насильно заставляют людей заниматься киберпреступностью, в частности, совершать мошеннические вызовы. Злоумышленники публикуют объявления о вакансиях в крупных ИТ-компаниях с высокой зарплатой и необходимостью переезда в другую страну, а после тех, кто попался на эту уловку, пугают пытками и расправой, если они не согласятся работать.

Как пишет The Guardian, в итоге нет никаких ИТ-компаний и высоких зарплат, есть лишь очень жесткие условия работы в мошеннических колл-центрах под страхом смерти.

pressfoto / FreePik Работа в заграничных колл-центрах может быть крайне опасна для здоровья и жизни

Те, кто выкладывает такие объявления, часто связаны с крупными бандами и триадами. В основном они завлекают молодых азиатов, используя социальные сети, предлагая хорошо оплачиваемую работу и жилье в Камбодже, Таиланде, Мьянме и Лаосе. По прибытии у откликнувшихся на предложение о работе отбирают паспорта, после чего их буквально продают различным группам и заставляют работать в офисах, занимающихся незаконным телефонным или онлайн-мошенничеством.

Уехать и не вернуться

The Guardian пишет со ссылкой на статистику ООН, что к февралю 2025 г. не менее 120 тыс. человек в Мьянме и еще 100 тыс. в Камбодже могут находиться фактически в заложниках у преступников, заставляющих их заниматься онлайн-мошенничеством. Наибольшие группы жертв – это граждане Вьетнама и Тайваня.

Власти Тайваня ранее заявляли, что зафиксировано почти 5000 случаев, когда жители этой страны отправились в Камбоджу и не вернулись. Полиция заявила, что идентифицировала по меньшей мере 370 из них как удерживаемых против их воли, но их число, вероятно, намного больше, как утверждают те, кому все же удалось вернуться домой.

Около 46 человек все же вернулись в Тайвань за последние месяцы, некоторые из них сообщили, что их и других заставили подписать контракты, подвергали нападениям, изнасилованиям, отказывали в еде и воде и часто угрожали. Спасение было осложнено или затруднено неадекватной работой полиции и коррупцией в Камбодже. Различные сообщения говорят о том, что среди преступников есть тайваньцы, китайцы, тайцы и камбоджийцы.

Одна из многочисленных историй

Издание The Guardian опубликовало историю молодой тайваньской девушки по имени Ю Тан (имя вымышленное), оказавшейся в лапах киберпреступников. Она рассказала, что в апреле 2024 г. через запрещенную в России американскую соцсеть с ней связалась тайваньская женщина, которая нашла ее в группе для людей, ищущих работу. Она предложила Ю Тан работу за границей в колл-центрах или центрах поддержки для индустрии онлайн-игр и казино. Когда Ю Тан выразила скептицизм, мошенница предложила оплатить обратный рейс и согласилась встретиться с ней лично.

«Я им не поверила, но потом мы встретились на публике», – сказала жертва мошенников. Она согласилась на эту работу, и в аэропорту ее встретили разные люди, а также несколько других, также ищущих работу. В аэропорту Пномпеня их снова встретили другие, которые «сказали, что они турагенты, но выглядели как гангстеры». «Агенты» забрали у них паспорта, заявив, что это нужно для организации SIM-карт, но не вернули их.

Все записи разговоров с торговцами людьми были стерты с телефонов жертв, сказала Ю Тан, и их отвезли в Сиануквиль, где сказали, что они будут работать в телефонной мошеннической операции. Им также сказали, что им придется привлекать на работу других людей, чтобы заплатить за себя выкуп в размере $17 тыс. если они хотят быть освобожденными. По словам Ю Тан, что когда один мужчина возразил, его избили до потери сознания и ударили электрошокером. Она сказала, что этот человек остается в списке пропавших без вести людей Тайваня.

Юй Тан сообщила, что ей удалось получить SIM-карту, и она сразу же начала расследовать операцию по торговле людьми, найдя подробности для офиса местного политика, с которым она связалась через запрещенную в России американскую соцсеть.

На следующий день полиция и армейские офицеры прибыли, чтобы вызволить ее. Она утверждала, что босс предложил им заплатить, чтобы они «притворились, что ничего не произошло», но они отказались. В итоге она вернулась в свою страну.

Тысячи подневольных мошенников

19 февраля 2025 г. премьер-министр Таиланда Пэтонгтан Чинават сообщила о вызволении около 7000 человек из рабства в незаконных колл-центрах в Мьянме. По ее словам, в настоящее время они ожидают отправки в Таиланд.

В это же время страна начала широкомасштабную операцию по борьбе с мошенническими центрами, действующими на ее границе. В частности, заявление премьер-министра прозвучало сразу после того, как полиция Таиланда заявила, что готовится принять до 10 тыс. иностранцев, спасенных из сети печально известных мошеннических центров.

Мьянма, Камбоджа и Лаос, которые граничат с Таиландом, в последние годы стали убежищем для транснациональных преступных синдикатов, занимающихся мошенничеством в Интернете, включая романтические аферы, фиктивные инвестиции и незаконные азартные игры.

«Это масштабно, и там находятся тысячи людей, привезенных, как правило, через Таиланд, так что это будет огромным шагом, если они выявят мошенников», – сказал Джереми Дуглас из Управления ООН по наркотикам и преступности.

По словам Дугласа, приграничный район Мьявади в Мьянме, где, как ожидается, будут освобождать иностранных граждан, является одним из крупнейших скоплений мошеннических комплексов в регионе, а возможно, и в мире.