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Smart Engines обновила софт для распознавания документов

Smart Engines представила новую версию программных продуктов для распознавания банковских карт, QR-кодов, паспорта РФ и других удостоверяющих документов, а также для сканирования первичных, бухгалтерских и деловых документов.

В новой версии продукта Smart ID Engine 2.1.0 было улучшено распознавание российского паспорта. Скорость сканирования документа на ПК с архитектурой х86 выросла на 15%. Качество распознавания штампа о регистрации по месту жительства улучшилось на 5%.

В обновленной версии Smart ID Engine разработчики Smart Engines достигли уменьшения числа ошибок при распознавании машиночитаемой зоны (MRZ) паспортов на 23% при сохранении скоростных характеристик.

В Smart ID Engine добавлено 27 новых типов документов, удостоверяющих личность, которые ранее не поддерживались. Речь идет, например, о новых документах стран Африки (удостоверение личности Центральноафриканской Республики, карточка избирателя Мозамбика), а также стран СНГ (свидетельства о рождении, смерти и заключении брака Республик Казахстана и Кыргызстана).

Добавлено 45 новых подтипов удостоверяющих личность документов, в том числе Китая, Республики Кореи, Австралии, США, Финляндии, Швейцарии и других. В общей сложности на сегодняшний день технология Smart Engines обеспечивает точное и безопасное распознавание данных 2511 типов удостоверяющих документов и 3907 шаблонов из 230 стран и юрисдикций на 102 языках.

В Smart Code Engine 2.1.0 усовершенствован модуль распознавания номеров телефонов, который используется для сканирования в банковских приложениях при оплате услуг. Команда Smart Engines добавила поддержку распознавания всех групп телефонных кодов РФ, а также повысила качество распознавания баркодов.

В Smart Document Engine 2.1.0 скорость распознавания полнотекстовых документов выросла на 5%. Процесс сканирования справки о доходах физического лица (ранее 2-НДФЛ) на процессоре с архитектурой х86 стал быстрее в 1,4 раза.

Во всех продуктах Smart Engines было повышено качество работы встроенного средства деперсонализации данных. Эта функция была разработана командой Smart Engines в 2018 г. С ее помощью регионы изображения документа, содержащие чувствительные персональные данные, подвергаются пикселизации, что обеспечивает защиту персональных данных клиентов от неправомерного использования.

Программы Smart ID Engine, Smart Code Engine и Smart Document Engine сейчас применяют десять из тринадцати системно значимых кредитных организаций России – для онбординга, открытия счетов, оформления банковских продуктов, услуг и платежей. Решения Smart Engines используются при продаже билетов в кассах РЖД, на автоматическом паспортном контроле в Шереметьево, при регистрации самозанятых в приложении ФНС «Мой налог», в других организациях и проектах.

Программные продукты Smart Engines – Smart ID Engine, Smart Code Engine и Smart Document Engine – разработаны в России и внесены в реестр отечественных программ. Они обеспечивают безопасную обработку и не несут рисков утечки персональных данных и конфиденциальной информации. Системы Smart Engines не передают персональные данные третьим лицам. Они работают автономно и не требуют сетевого соединения.

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