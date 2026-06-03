Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 195408
ИКТ 15042
Организации 11611
Ведомства 1499
Ассоциации 1098
Технологии 3570
Системы 26910
Персоны 85225
География 3080
Статьи 1578
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2798
Мероприятия 895

Аушев Тагир

СОБЫТИЯ


03.06.2026 Российские ученые из научного центра «Идея» разработали твердый электролит для безопасных аккумуляторов будущего 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Аушев Тагир и организации, системы, технологии, персоны:

Идея Нанотехнологический центр в городе Казани - Лаборатории блокчейн технологий ChainLab 3 1
Atomyze - Атомайз 29 1
Newity - Ньюити 2 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 605 1
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 86 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4577 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 770 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1630 1
Горгадзе Владимир 6 1
Власов Роман 2 1
Райгородский Андрей 50 1
Россия - РФ - Российская федерация 163383 1
Информатика - computer science - informatique 1175 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1067 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33092 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56689 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 61 1
РАН - Российская академия наук 2085 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1176 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446829, в очереди разбора - 728762.
Создано именных указателей - 195408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290