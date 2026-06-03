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Аушев Тагир
СОБЫТИЯ
|03.06.2026
|Российские ученые из научного центра «Идея» разработали твердый электролит для безопасных аккумуляторов будущего 1
Аушев Тагир и организации, системы, технологии, персоны:
|Идея Нанотехнологический центр в городе Казани - Лаборатории блокчейн технологий ChainLab 3 1
|Atomyze - Атомайз 29 1
|Newity - Ньюити 2 1
|Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 605 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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