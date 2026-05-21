Группа RWB разместила цифровые финансовые активы

Группа RWB завершила размещение цифровых финансовых активов (ЦФА) общим объемом 16 млрд руб. в период с 7 по 15 мая 2026 г. Размещение состоялось на ЦФА-платформе «Т-Банка» «Атомайз». Об этом CNews сообщили представители RWB.

Цифровые финансовые активы группы RWB были размещены дочерней компанией ООО «ВБ Инвест» сроком на три месяца в рамках стратегии развития современных инвестиционных инструментов, направленных на снижение стоимости пассивов группы.

«Мы видим, как рынок ЦФА стремительно переходит из стадии эксперимента в полноценный сегмент рынка капитала. Еще недавно этот рынок ассоциировался преимущественно с пилотными выпусками небольшого объема, а круг эмитентов был ограничен в основном финансовыми организациями. Сегодня ситуация меняется принципиально. На рынок приходит ликвидность, сопоставимая с традиционными долговыми инструментами, расширяется база инвесторов, а регуляторная среда становится более зрелой и предсказуемой», — сказал председатель правления «WB Банка» и глава финтеха RWB Георгий Горшков.

«Размещение цифровых активов RWB вызвало значительный интерес у рынка, благодаря высокому качеству эмитента, комфортному сроку и фиксированной ставке. Высокий розничный спрос демонстрирует потенциал вовлечения средств граждан России в финансирование российского бизнеса через ЦФА. При этом краткосрочные выпуски ЦФА не создают конкуренцию рынку облигаций, а закрывают неудовлетворенные потребности инвесторов. Для бизнеса ЦФА становятся полноценным каналом краткосрочного фондирования: позволяют быстро собирать крупные объемы, запускать серии выпусков с разными параметрами и диверсифицировать долговой портфель», — сказал директор по развитию премиальных инвестиционных сервисов «Т-Банка» Дилшод Ибрагимов.