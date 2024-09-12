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Банк «Хлынов» разместил цифровые финансовые активы

Завершилось размещение цифровых финансовых активов (ЦФА) банка «Хлынов» на площадке «Атомайз». Российские кредитные организации стали чаще пользоваться аналогом инструментов традиционного финансового рынка, которые являются хорошей альтернативой вкладам на длительный срок. Об этом CNews сообщили представители банка «Хлынов».

Для эмитентов ЦФА — это новый инструмент фондирования, позволяющий быстро и с минимальными издержками привлечь необходимое финансирование. В свою очередь для инвесторов ЦФА привлекательны за счет увеличенной доходности, а также надежности и безопасности. Вся информация фиксируется в системе блокчейн, взломать которую практически невозможно.

«Мы видим потенциал развития ЦФА и придерживаемся современных тенденций рынка. Банк принял решение о размещении собственных ЦФА на платформе «Атомайз», которая является одним из аккредитованных операторов информационных систем. Размер первого выпуска составил 50 млн руб. сроком на шесть месяцев. Для нас было важно протестировать саму процедуру выпуска ЦФА, понять особенности нового инструмента. За два дня банк вместе с платформой смогли полностью структурировать сделку, провести подготовительные мероприятия, выпустить ЦФА и привлечь финансирование. По итогу отметили высокую скорость выпуска — книга была сформирована в течение 15 минут. Надеюсь, в будущем ЦФА смогут стать популярным среди наших клиентов аналогом цифрового депозита», — отметил актуальность ЦФА первый заместитель председателя правления банка Хлынов Алексей Мусихин.

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Цифровизация

Хотя в основе криптовалюты и цифровых финансовых активов лежат одни и те же технологии, между собой они не имеют ничего общего. Большинство криптовалют не обеспечены, децентрализованы и не дают никаких гарантий для держателей. В свою очередь за ЦФА стоят реальные «базовые активы», а связанная с ними деятельность строго регулируется федеральным законодательством.

Сегодня рынок цифровых финансовых активов постоянно развивается и интерес к данному уникальному инструменту растет с каждым днем.

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