Интернет «МегаФона» поможет воронежцам отправить видео из природных парков и исторических мест

«МегаФон» запустил новые базовые станции на территории 18 населенных пунктов в 11 районах Воронежской области. Уверенный сигнал связи и мобильный интернет на средней скорости 30 Мбит/с стал доступен в поселениях с многовековой историей, местах отдыха и загородных комплексах, а также садовых товариществах.

Новое телеком-оборудование работает сразу в нескольких частотных диапазонах, чтобы обеспечить покрытие 4G-сети как в центре, так и на окраинах поселений, и одновременно высокую скорость мобильного интернета.

Посетители природного парка «Белый колодец», который находится в 30 км от Воронежа, оценят возможность делиться впечатлениями, фото и видео с живописными меловыми скалами, пушистыми альпаками, хаски, лайками и самоедами. Здесь можно отдохнуть на пляже, устроить прогулку на сапборде или прогуляться по эко-тропе.

Еще одна знаковая локация, где улучшено качество сигнала и мобильного интернета – старинное село Нижний Икорец Лискинского района, которое известно как место строительства судов в XVIII веке. Именно здесь располагалась «Икорецкая верфь», где возводили корабли для Азовского флота.

Любители истории родного края смогут снимать и выкладывать ролики режиме онлайн из села Хлебное Новоусманского района. Населенный пункт славится сохранившейся в первоначальном виде усадьбой и конным заводом братьев Тулиновых. Кроме того, рядом находится памятник природы регионального значения «Степь конного завода №11», где произрастают редкие виды растений.

«Наши специалисты провели масштабную работу по развитию сети в сельских населенных пунктах Воронежской области. Около 30 тыс. жителей смогут пользоваться мобильным интернетом для решения бытовых вопросов, обращаться к порталу госуслуг, общаться по видеосвязи, – сказал директор «МегаФона» в Воронеже Павел Фомин. – В фокусе нашего внимания также находятся и точки притяжения воронежцев – природные парки, исторические места, а также садовые товарищества, связь в которых особенно необходима в летнее время».

Оператор также запустил новое оборудование в следующих районах: Бобровский (с. Липовка, Шестаково, Николо-Варваринка; Борисоглебский (с. Калинино); Грибановский (с. Новогольелань); Калачеевский (с. Хрещатое); Лискинский (с. Аношкино, Лиски, Троицкое и СТ «Ветерок»); Репьевский (с. Россошь); Новоусманский (п. Воля и Отрадное); Нижнедевицкий (с. Нижнедевицк и Новая Ольшанка); Терновский (с. Кисельное и Александровка); Семилукский (СНТ Грезы).