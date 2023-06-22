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Более 150 тысяч кировчан ускорились в интернете

«Мегафон» на треть увеличил скорость мобильного интернета в ряде городов и сел Кировской области. Масштабная модернизация сети затронула около 100 базовых станций оператора в 54 населенных пунктах региона. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В ходе рефарминга оператор перевел в современный стандарт LTE частоты, которые ранее были задействованы в сетях третьего поколения. Проведенные работы позволили значительно улучшить качество связи и мобильного интернета.

Изменения могут почувствовать более 150 тыс. жителей Кировской области. Технические специалисты оператора провели модернизацию телеком-оборудования в городах Зуевка, Луза, Кирово-Чепецк, Кирс, Омутнинск, Советск, Яранск, пригородах Кирова, а также на территории около 40 поселений региона.

«За год интернет-трафик кировчан увеличился почти на 25%. Абоненты стали чаще загружать и просматривать видеоконтент, общаться с помощью онлайн-звонков, что требует больше ресурсов сети. Чтобы обеспечить высокую скорость передачи данных для горожан и сельских жителей, мы проводим рефарминг. Такой процесс позволяет без значительных дополнительных ресурсов и затрат улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром», - сказал директор «Мегафона» в Кировской области Алексей Женихов.

Благодаря рефармингу также увеличилась зона действия технологии VoLTE, которая обеспечивает кировчан чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G, а также дает возможность одновременно звонить и пользоваться интернетом.

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«Мегафон» – всероссийский оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.




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