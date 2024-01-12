МТС прокачала сеть на родине Александра Грина

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении покрытия сети 4G в Кирове и Кировской области. Благодаря строительству базовых станций интернетом на высоких скоростях теперь могут пользоваться больше жителей в Кирово-Чепецке, Свече, Арбаже и Слободском – на родине писателя Александра Грина. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В столице региона улучшено покрытие сети в районах скверов Трудовой Славы и Алые паруса, а также в жилых домах микрорайона Северный. Рост скорости мобильного интернета МТС также зафиксирован в Кирово-Чепецке по улицам 60 лет Октября и Володарского. Новое покрытие сети появилось в микрорайоне Первомайский в Слободском и в поселке Арбаж.

4G от МТС появилась также в юго-восточной части поселка Свеча и на участке федеральной автодороги Р-243. Трасса соединяет Кострому и Пермь, проходя через Шарью, Киров и прилегающие населенные пункты. Небольшая загруженность дороги, которая преимущественно ведет мимо сел и деревень, позволяет водителям насладиться живописными видами во время поездки, а теперь еще и поделиться ими с близкими.

Теперь кировчане и жители области смогут на комфортных скоростях пользоваться возможностями мобильного интернета: делать онлайн-покупки, отслеживать почтовые отправления, работать и учиться в удаленном формате, смотреть фильмы в HD качестве.

«В этом году Кирову исполняется 650 лет. Поэтому для нас особенно важно, чтобы у жителей и гостей города всегда была возможность оперативно выйти в интернет, чтобы пообщаться с близкими, узнать программу праздничных мероприятий, познакомиться с интересными туристическими местами и богатой историей города. Так, например, немногие знают, что в городе Слободском Кировской области родился знаменитый писатель Александр Грин, автор «Алых парусов» и романа «Бегущая по волнам», - сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

Телеком по-русски: как операторы сетей решают проблемы после ухода иностранных вендоров Телеком

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.