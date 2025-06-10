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Эту весну кировчане провели за просмотром драм и комедий

Аналитики онлайн-кинотеатра Kion от МТС проанализировали интересы жителей Кировской области этой весной и рассказали, за просмотром каких фильмов кировчане провели это время. Этой весной жители Кировской области чаще всего среди контента выбирали сериалы «Тайга», «Почка», «Дорогой родственник», «Успешный» и «Танго на осколках». В топ самых популярных фильмов весны вошли «Почему ты?», «Мастер и Маргарита», «Батя 2. Дед», «Кончится лето» и «Море на двоих». А в списке наиболее востребованных тв-каналов «Россия 24», «Первый канал», «ТНТ», «Рен» и «СТС». Об этом CNews сообщили представители

Согласно исследованию, самыми популярными киножанрами в Кировской области стали драма и комедия. Их чаще всего предпочитали кировчане в возрасте 35-44 и 25-34 лет, соответственно. Причём, драму больше выбирали женщины (56%), чем мужчины (44%), а комедии смотрели и те, и другие одинаково (50%/50%).

Также в топ-5 жанров по популярности вошли мелодрама, детектив и фантастика. Мелодрамой интересовались, в основном, женщины в возрасте 45-54 лет. Детективы и фантастику чаще выбирали мужчины в возрасте 35-44 и 18-24 лет.

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