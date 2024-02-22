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Подтверждена совместимость EME.WMS с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания ЕМЕ, разработчик систем автоматизации логистики, объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу EME.WMS и СУБД Postgres Pro Standard.

EME.WMS входит в единую экосистему решений компании ЕМЕ для автоматизации логистики.

EME.WMS — современная профессиональная система управления складом. Система используется на складах любого уровня и масштаба, в том числе на высоконагруженных роботизированных комплексах «Цифровой склад». EME.WMS — полностью российская разработка c открытым программным кодом. Система включена в Единый реестр ПО Минцифры РФ.

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Postgres Pro — отечественная система управления базами данных, глубоко усовершенствованная версия СУБД с открытым исходным кодом PostgreSQL. Позволяет решать сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Компания ЕМЕ постоянно расширяет использование Postgres Pro в составе своих продуктов, что позволяет нашим клиентам осуществлять внедрение экосистемы EME согласно современным корпоративным стандартам. Поддержка отечественных СУБД особенно актуальна сейчас, после ускорения импортозамещения и неизбежном переходе предприятий и компаний на российское ПО», — отметил Владимир Лыков, коммерческий директор ЕМЕ.

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