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EME WMS EME YMS EME WCS

EME.WMS —  логистическая система, которая поддерживает распределенные сети складов, интегрируется с различными ERP системами. Применение EME.WMS позволяет повысить эффективность работы склада, скорость и точность подборки заказов, актуализировать информацию об остатках на складе в ERP системе, контролировать операции всех сотрудников и мотивировать их на эффективную работу. EME.WMS доступна в нескольких версиях. На основе профессиональной версии EME.WMS созданы отраслевые решения. Они позволяют учесть особенности различных отраслей и отразить в системе все характерные для них бизнес-процессы. Решение EME.WMS включено в реестр отечественного ПО Минцифры РФ.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.04.2026 Магнитогорский металлургический комбинат перевел 14 складов на российскую логистическую платформу EME.WMS 1
22.02.2024 Подтверждена совместимость EME.WMS с российской СУБД Postgres Pro 1
17.05.2023 «Вятская мясная компания» автоматизировала склад на базе EME.WMS 3
20.02.2023 ЕМЕ завершила проект по автоматизации склада дистрибьютора строительной техники XCMG в России 1
08.02.2023 EME автоматизировала склад алкогольной продукции компании «Фанагория» 4
02.03.2022 ЕМЕ завершила проект по автоматизации складов кабельного завода «Авангард» 2
21.02.2022 Компания ЕМЕ автоматизировала складской комплекс «Др.Тайсс Натурварен Рус» 1
15.07.2019 ЕМЕ автоматизировала складской комплекс подразделения ГК «Росатом» 1
21.05.2019 ЕМЕ завершила автоматизацию склада компании «Мир газа» 1
21.09.2017 Panasonic и российская EME протестировали новое WMS-решение на складе «Супервэйв Групп» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 16

EME WMS и организации, системы, технологии, персоны:

ЕМЕ - EME 11 9
9594 4
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 1
ЭлектроМИР 2 1
Honeywell Scanning & Mobility - HSM - Intermec 36 1
Godex 9 1
CipherLab 12 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
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Varton - Вартон ТПК - Gauss 53 1
SuperWave Group - СуперВэйв групп 23 1
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Газпромнефть Снабжение 19 1
Dr. Theiss Naturwaren - Др. Тайсс Натурварен Рус 4 1
Скорус - Вятская мясная компания 1 1
XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group - Сюйгунцзитуань 2 1
Фанагория АПФ 4 1
Уралэнерго 3 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 1
Мир газа 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
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Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 540 5
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