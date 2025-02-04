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Аверьянов Павел



04.02.2025 Российская «дочка» Dr. Theiss Naturwaren повысила коммерческую эффективность за счет автоматизации бюджетирования 1
17.11.2014 «Гелиос Дата» обеспечит поддержку ИТ-инфраструктуры «Хироу Рус» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Аверьянов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1291 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 1
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11644 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5727 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5430 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6960 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 687 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338507, в очереди разбора - 770557.
Создано именных указателей - 167720.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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