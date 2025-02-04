Аверьянов Павел
|04.02.2025
|Российская «дочка» Dr. Theiss Naturwaren повысила коммерческую эффективность за счет автоматизации бюджетирования 1
|17.11.2014
|«Гелиос Дата» обеспечит поддержку ИТ-инфраструктуры «Хироу Рус» 1
Аверьянов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5430 1
|Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6960 1
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