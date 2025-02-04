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Федюшина Ольга
|04.02.2025
|Российская «дочка» Dr. Theiss Naturwaren повысила коммерческую эффективность за счет автоматизации бюджетирования 1
Федюшина Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 816 1
|1С 8292 1
|1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 945 1
|1С:УТ - 1С:Управление торговлей 449 1
|1С Первый Бит - БИТ.Финанс 226 1
|1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 574 1
|Microsoft Office Excel 1204 1
|Германия - Федеративная Республика 12715 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17525 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145861 1
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