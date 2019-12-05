В России стартовали продажи программной IP-АТС Panasonic

«Panasonic Россия» объявила о выходе на рынок виртуальных коммуникаций, начиная продажи новой программной IP-АТС – KX-NSV300. Решение сочетает функциональность топовой модели традиционной «железной» IP-АТС серии KX-NSX с важнейшими преимуществами программных продуктов: быстротой внедрения, возможностью развертывания в рамках текущей инфраструктуры и администрирования из любой точки мира.

Новая программная IP-АТС Panasonic может размещаться как на локальных серверах (для гарантии большей безопасности), так и во внешнем ЦОДе.

Panasonic KX-NSV300 способна обеспечить связью до 300 пользователей в рамках концепции универсального доступа, которая подразумевает, что офисный номер сотрудника не привязывается к определенному аппарату. Каждому пользователю можно назначить один внутренний номер на несколько устройств: офисный телефон и DECT-телефон, а также подключить дополнительно мобильные телефоны. Таким образом максимальное количество зарегистрированных в системе устройств достигает 900 (по три на каждого абонента), а с учетом мобильных телефонов до 2 тыс. устройств.

Новая программная IP-АТС легко впишется в существующую ИТ-инфраструктуру, сохраняя корпоративные инвестиции. Она совместима с современными IP-терминалами, решениями DECT и приложениями Panasonic UC Pro и Mobile Softphone. Последние делают процесс работы с системой простым и интуитивно понятным – абонент может управлять настройками через удобный интерфейс, в том числе со смартфона. Кроме того, в приложениях доступны опции голосовой и видеосвязи. Существует также веб-сервис «Мой портал» (My Portal), позволяющий управлять необходимыми настройками телефонии прямо на рабочем месте.

Политика гибкого ценообразования позволяет заказчику приобрести KX-NSV300 с возможностью использования в течение года и последующим продлением, либо сделать разовую покупку системы с неограниченным сроком использования.

Перед запуском нового решения Panasonic традиционно провел полномасштабное тестирование продукта в полевых условиях совместно с партнерами, российскими компаниями – участниками рабочей группы. Их отзывы в процессе испытаний способствовали адаптации решения к особенностям локального рынка. Пользователи отметили удачное сочетание технической экспертизы Panasonic, накопленной за 30 лет работы на телекоммуникационном рынке, и возможности облачных сред, которое позволило создать интересный, надежный и перспективный продукт.