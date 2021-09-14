Panasonic начинает продажи в России новых камер видеонаблюдения серии S cо встроенным нейросетевым процессором AI

Компания Panasonic начинает продажу в России и странах СНГ новых камер для систем видеонаблюдения с поддержкой искусственного интеллекта (AI). Модели Panasonic i-PRO обновлённой серии S сочетают функциональность премиальных продуктов i-PRO Panasonic с технологией AI и доступность линейки среднего класса.

Обновленная S-серия i-Pro Extreme ориентирована на использование в самых разных отраслях. Она представлена шестью Full HD видеокамерами: WV-S1136, WV-S1536L, WV-S1536LN, WV-S2136, WV-S2136L, WV-S2236L, WV-S2536L, WV-S2536LN. Все они обеспечивают функцию видеоаналитики на базе процессора с аппаратной поддержкой искусственного интеллекта, открывая новые возможности не только для служб безопасности, но и для бизнеса в целом.

Так, например, искусственный интеллект в новых видеокамерах позволяет различать автомобили, мотоциклы, велосипеды и людей, а при использовании в связке с бесплатным multi-AI сервером поддерживает поиск по цветам элементов одежды, корпусу транспортного средства, типу транспортного средства и направлению движения. Предустановленные собственные бесплатные приложения - PRO AI Video Motion Detection (AI-VMD) и AI Privacy Guard обеспечивают мгновенный доступ к интеллектуальным функциям безопасности, таким как обнаружение объекта, пересекающего «виртуальные» заграждения или находящегося в «зоне интереса» дольше положенного времени. В том же время система может маскировать лица и фигуры людей, обезличивая персональные данные, но при этом отправить в архив максимально полную информацию об объекте наблюдения, позволяющую идентифицировать его в случае чрезвычайной ситуации. Это особенно важно для компаний, которые придерживаются строгих правил конфиденциальности. Там образом обновлённая S-серия позволяет использовать возможности видеоаналитики на базе искусственного интеллекта бесплатно.

Камеры Panasonic S-серии

Высокое качество изображения новой серии S достигается, в том числе, за счет функций автоматической оптимизации (функция iA), которая адаптирует настройки камеры под условия наблюдения. Данная возможность позволяет получать более четкие изображения с меньшим шумом даже при низкой освещенности.

Технология кодирования данных с помощью искусственного интеллекта (SmartCoding) повышает эффективность сжатия видеопотока, что по сравнению с форматом H.265 (без использования данной функции) позволяет сэкономить до 50% объема жесткого диска.

S-серия камер видеонаблюдения i-PRO также обеспечивают высокий уровень безопасности и надежную аутентификацию для защиты от хакерских атак.

Дополнительно новая линейка позволяет классифицировать и устанавливать сигналы тревоги для определенных звуков, таких как выстрелы, крики, автомобильные гудки и биение стекла с помощью внешнего микрофона.

Новая серия i-PRO S совместима с системой i-PRO multi-AI server, что обеспечивает быстрый поиск людей или транспортных средств с помощью программного обеспечения для управления видео - Video Insight, Genetec и Milestone.

Видеокамеры серии S, как и премиальная линейка Panasonic i-PRO EXTREME, открывают широкие возможности создания совместных решений для видеоанализа с помощью комплекта разработки программного обеспечения - i-PRO CAMERA SDK. Оно позволяет кастомизировать приложения под индивидуальные задачи заказчика – как собственными силами, так и силами компаний-производителей ПО. Данная платформа расширяет функции камер и снижает технические требования к серверному оборудованию и программным продуктам.