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Корпорация Panasonic будет преобразована в холдинговую компанию

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Корпорация Panasonic будет преобразована в холдинговую структуру. Такое решение принял совет директоров корпорации в целях повышения управляемости и обеспечения роста в средне- и долгосрочной перспективе. Изменение структуры позволит четко обозначить сферы ответственности каждого бизнес-направления, ускорить процесс принятия решений и внедрения инноваций. Переход планируется осуществить к апрелю 2022 года при условии одобрения очередным Общим собранием акционеров, которое состоится в июне 2021 года, и получения разрешения соответствующих государственных органов.

Следуя управленческой философии «Содействовать прогрессу и развитию общества и благополучию людей во всем мире посредством своей коммерческой деятельности», Panasonic Group развивает широкий спектр бизнес-направлений, в т.ч., продуктов и решений в сфере бытовой электроники, жилищного строительства, автомобилестроения и B2B.

В то же время, окружающая Panasonic бизнес-среда с каждым годом претерпевает все более серьезные изменения, включая политические и финансовые обстоятельства в каждой стране, распространение протекционизма и ухудшение рыночных условий вследствие пандемии COVID-19. В условиях продолжающейся неопределенности корпорация приняла решение о внедрении новой организации, призванной усилить позиции Panasonic.

С переходом к холдинговой структуре группа Panasonic будет разделена на операционные компании, каждая из которых будет внедрять автономное управление, основанное на четко определенных зонах ответственности и полномочиях. В результате каждая компания сможет существенно повысить свою конкурентоспособность благодаря быстрому принятию решений в ответ на изменения внешней среды и гибкому развитию системы управления в соответствии с характеристиками конкретного бизнеса.

Как холдинг, Panasonic будет поддерживать рост каждой операционной компании и определять направления развития с точки зрения оптимизации деятельности группы в целом, чтобы повысить ценность всей компании.

Таким образом компания планирует сформировать динамично развивающуюся высокоэффективную структуру, сосредоточив основные ресурсы на обеспечении роста прибыли, сокращая постоянные затраты и реструктурируя убыточные бизнесы.

Panasonic также объявила о кадровых изменениях. 1 апреля 2021 года должность генерального директора корпорации займет Юки Кусуми, который в настоящее время руководит направлением Автомобильных продуктов и решений. Казухиро Цуга продолжит выполнять роль президента и члена правления Panasonic Corporation вплоть до 24 июня 2021, после чего передаст эти полномочия Юки Кусуми. Сам г-н Цуга затем займет пост председателя правления компании. Сюсаку Нагае, который является председателем правления на данный момент, будет назначен специальным корпоративным советником Panasonic Corporation.

Распределение обязанностей было определено на заседании совета директоров корпорации Panasonic, состоявшемся 13 ноября 2020 года после обсуждения Консультативным комитетом по назначениям и вознаграждениям (Nomination and Compensation Advisory Committee) и вступит в силу с 1 апреля 2021 года. Изменения будут официально внесены на очередном Общем собрании акционеров и на последующем собрании Совета директоров, которое состоится 24 июня 2021 года. Новые члены Совета директоров корпорации Panasonic также приступят к исполнению своих обязанностей 24 июня 2021 г.

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