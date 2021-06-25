Робот Panasonic научит заново ходить

Корпорация Panasonic выпустила серийную модель тренировочного робота для ходьбы, который позволяет максимально быстро восстановить двигательные функции тем, кто перенес травмы и испытывает проблемы с ходьбой.

Робот, использующий искусственный интеллект и подключенный к облачным сервисам, подробно анализирует особенности походки человека, и разрабатывает для него индивидуальную программу тренировок.

Для эффективного восстановления двигательных функций пользователю достаточно просто шагать, толкая робота перед собой. Искусственный интеллект автоматически измеряет и записывает результаты двигательной активности и передает результаты медицинскому персоналу. Все изменения в физических функциях визуализируются на экране робота в простой и понятной форме, так что пользователи смогут видеть свои успехи и чувствовать мотивацию к продолжению тренировок.

Ходьба считается одним из важнейших способов профилактики здоровья, в т. ч., у пожилых людей. Поэтому инициативы, позволяющие им более активно и эффективно ходить и максимально долго сохранять дееспособность без внешней помощи, привлекают все большее внимание развитых стран, чье население стареет.

Panasonic занимается разработкой роботов с искусственным интеллектом для тренировки ходьбы с 2015 г. С началом массового производства робота Panasonic сможет предлагать услуги реабилитации и поддержки медицинским учреждениям, больницам и др. В будущем Panasonic планирует расширять эту услугу, поддерживая стремление людей наслаждаться активным образом жизни.

Робот Panasonic

Характеристики робота:

1. Умный дизайн, стимулирующий желание ходить

Робот отличается изящной конструкцией и дизайном, весьма далеким от общепринятых громоздких приспособлений для поддержки при ходьбе. При этом пользователи могут легко ухватиться на его крепкую ручку и, положив на нее локти, безопасно распределить свой вес. Управлять устройством можно помощью сенсорного экрана и голосовых подсказок.

2. Технология, подходящая для любого пользователя

Робот формирует индивидуальную программу для каждого пользователя для эффективных и безопасных тренировок. ИИ ежедневно автоматически анализирует прогресс и предлагает оптимальную нагрузку. Высота ручки может регулироваться в зависимости от роста пользователя и силы его рук (хватки).

3. Простая запись данных

Расстояние, время, скорость и баланс «лево-право» отображаются на экране в режиме реального времени во время тренировки и автоматически сохраняются в облаке. Результаты можно увидеть на компьютере через веб-браузер и распечатать в виде отчета или сохранить в виде файла PDF.

4. Безопасность

25 февраля 2021 г. тренировочный робот получил международный стандарт безопасности ISO13482 для роботов-помощников. Этот стандарт присвоен Японской организацией по обеспечению качества (JQA), которая оценила безопасность робота для ходьбы на основе ISO13482.

Спецификации робота

Модель: KY-WTR502S

Вес: 20 кг

Источник питания: перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторы

Время непрерывной работы: ок 4 часов при полной зарядке

Фактическое время работы: ок 6 часов при полной зарядке

Время зарядки: около 4 часов

ЖК-дисплей / сенсорная панель: LCD size 10V

Кардридер: NFC

Динамик: Внутренний