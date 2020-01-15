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Astra Linux признана совместимой с защищенными ноутбуками и планшетами Panasonic и Durabook

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Astra Linux сообщила об успешных результатах тестирования защищенных ноутбуков и планшетных компьютеров Pаnаsonic и Durabook на совместимость с операционными системами семейства Astra Linux.

В ходе проверочных мероприятий тестировались работоспособность и корректность функционирования ноутбуков Durabook S14I, Toughbook CF-33, Toughbook CF-31 и планшетного компьютера Durabook U11I под управлением операционных систем Astra Linux Common Edition релиз «Орел» версии 2.12 и Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» версий 1.5 и 1.6. Испытания проводились в соответствии с эксплуатационной документацией на продукты Astra Linux и затронули весь процесс использования устройств — от установки операционной системы до тестирования работы встроенных сетевых адаптеров, интегрированных видео- и аудиоадаптеров, модулей Bluetooth, камер, Card Reader, GPS и WWAN.

Результаты проверок подтвердили работоспособность Toughbook CF-33 и CF-31 под управлением Astra Linux и совместимость операционных систем с планшетами Durabook U11I и ноутбуками Durabook S14I.

ГК Astra Linux развивает партнерскую программу Ready for Astra Linux, направленную на расширение линейки актуальных для современного потребителя защищенных программно-аппаратных решений на базе операционных систем семейства Astra Linux.

На сегодняшний день к программе присоединились Canon, Lenovo, Huawei, HP, Siemens, iRU, «Лаборатория Касперского», «1С», SAP и другие лидеры отечественной и мировой ИТ-индустрии.

«Успешная интеграция своих продуктов как на отечественном, так и на глобальном рынке защищенных ИТ-технологий — одна из стратегических целей нашей компании. Благодаря программе Ready for Astra Linux количество программных и аппаратных продуктов, пригодных к полноценному использованию с нашими операционными системами, постоянно увеличивается. В итоге заказчик получает решение, обеспечивающее ИТ-безопасность, не тратя дополнительные ресурсы на поиск и настройку отдельных компонентов информационной системы», — сказал Дмитрий Тараканов, директор Ready for Astra Linux.

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