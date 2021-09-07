«Сколтех» и Panasonic успешно протестировали видеооборудование в сети 5G

Лидирующий исследовательский центр по технологиям пятого поколения связи (ЛИЦ 5G) на базе Сколковского института науки и технологий (Сколтех) и компания Panasonic Россия протестировали работу оборудования для стриминга и видеонаблюдения в частной 5G-сети (private network), развернутой специалистами ЛИЦ 5G. Разработанное Центром решение (базовая станция и ядро сети) обеспечивает такие же характеристики передачи UHD-видеопотоков, что и в сетях пятого поколения коммерческого класса. В Panasonic отметили, что комплексное использование технологий 5G и remote production удешевляет и упрощает производство видеоконтента и является прорывом в развитии всей отрасли трансляций спортивных и иных репортажных мероприятий.

Для экспериментов были выбраны решения в области потокового вещания – стриминг-камеры Panasonic AJ-СX4000/AG-CX350, подключенные к смартфону с поддержкой пятого поколения. Через 5G-сеть Сколтеха шла передача видеоконтента с разрешением UHD 2160/50p (с использованием кодека HEVC) со скоростью 75 Мбит/c.

В тестировании использовался протокол передачи данных SRT от Hi-vision и мобильные передатчики LU800 с технологией бондинга (агрегации потоков данных) от израильской компании LiveU, которые обеспечивали одновременное подключение нескольких SIM-карт 5G для реализации многокамерного режима. Сотрудничество Panasonic с LiveU носит глобальный характер: оборудование и совместные решения компаний используются на спортивных соревнованиях самого высокого международного уровня, например, на Олимпийских Играх в Токио.

Для Panasonic развитие стандарта 5G открывает новые возможности в улучшении качества и расширении функционала производимых устройств и решений, благодаря высокой скорости передачи данных и низкой задержке сигнала. Сети 5G позволяют вести прямые трансляции через облачные сервисы с нескольких камер, а также использовать технологию remote production. Их применение дает возможность отправить на место съемки несколько операторов и инженеров, а не передвижную телевизионную мобильную станцию с многочисленной командой специалистов. Управление трансляцией ведется дистанционно из стационарной студии, сигнал в которую поступает по 5G-сети.

Также инженеры Panasonic и Сколтеха успешно протестировали совместимость и загрузку канала сети 5G в Сколково. При этом использовались камеры видеонаблюдения Panasonic WV-X1571LN с 4К-разрешением, встроенными функциями и технологиями AI-детекции, а также распознавания лиц и объектов.

Виталий Шуб, руководитель ЛИЦ 5G, сказал: «Партнерство с Panasonic – очередной шаг ЛИЦ 5G на пути создания сетей пятого поколения с использованием отечественного оборудования и ПО, а также внедрения новых сервисов для предприятий различных отраслей экономики. В ходе тестирования проводился тщательный анализ качества и скорости передачи реальных UHD-видеопотоков в частной сети Сколтеха. Проведенные испытания доказывают, что наши разработки в области 5G находятся на высоком технологическом уровне. Наше решение полностью соответствует сложным условиям работы выездных репортажных телевизионных и стриминговых команд и не уступает по характеристикам сетям коммерческого класса. В перспективе мы развернем автономную (standalone – SA) сеть 5G и пригласим коллег на повторное тестирование».