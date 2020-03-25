Panasonic представил в России новый SIP-конференц-телефон

Panasonic объявил о расширении линейки своих SIP-терминалов – весной 2020 г. на российском рынке стартуют продажи новой модели SIP-конференц-телефона Panasonic KX-HDV800. Продукт совместим с IP-АТС Panasonic и сторонних производителей и подойдет для оснащения переговорных на 10-12 человек.

Благодаря встроенному микрофону SIP-конференц-телефон Panasonic KX-HDV800 обеспечивает передачу звука в отличном качестве на расстоянии до 30 м2. Возможность подключения двух дополнительных микрофонов (KX-HDV801XJ) расширяет площадь комфортного общения до 70 м2 – например, в переговорной на 20 человек. KX-HDV800 может также выступать частью разветвленных корпоративных конференц-систем.

Новинка подключается по SIP-протоколу и может стабильно работать не только с IP-АТС Panasonic, но сторонних производителей, в том числе с виртуальными.

Система эхо-подавления в полнодуплексном режиме (Full Duplex) позволяет использовать SIP конференц-телефон в шумном помещении. Собеседник не будет слышать посторонних звуков, таких как, например, гул работающего проектора или компьютера. Частотный диапазон динамика составляет 200-7000 Гц.

Управление устройством осуществляется с удобной панели, расположенной на корпусе. С ее помощью пользователи могут выбрать линии для вызова, отвечать на звонки, быстро собирать группу абонентов для конференции, добавлять участников в процессе общения, а также включать и выключать запись.

USB-вход позволяет подключать конференц-телефон к ПК для программирования и управления с помощью специального ПО. Приложение IP-softphone и Panasonic UC Pro 2 на персональном компьютере могут выбрать в качестве динамика и микрофона KX-HDV800.

AUX-разъем обеспечивает возможность подключения гарнитуры. Соединение со смартфонов осуществляется посредством Bluetooth.

Устройство поддерживает запись в локальную записную книжку до 1 тыс. контактов на один профиль. Всего предусмотрено четыре профиля. Контакты могут импортированы, а также экспортированы в формате *.csv.

Запись разговоров для последующего анализа осуществляется на SD карту, максимальное время записи достигает 35 часов.

IP-конференц-телефон Panasonic – компактное и эргономичное устройство, которое легко переносить и устанавливать. Дополнительное удобство обеспечивается за счет функции автоконфигурирования (provisioning).

Полностью раскрыть потенциал IP конференц-телефона поможет фирменное мобильное приложение Panasonic Conference Application. Доступное для скачивания в App Store и Google Play оно позволяет дистанционно управлять всеми функциями KX-HDV800.

В Panasonic ожидают, что новый IP конференц-телефон будет востребован компаниями и организациями из самых разных отраслей российской экономики и бизнеса, поскольку он позволяет существенно экономить время и бюджеты за счет оптимизации коммуникаций и повышения эффективности и оперативности работы.