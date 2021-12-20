7 эффектов технологии nanoe: комфортный микроклимат плюс защита от вирусов и бактерий

Японская корпорация Panasonic совершенствует технологии борьбы с загрязнениями воздуха уже много лет.

Продукты с технологией nanoe™ обеспечивают не только комфортную атмосферу вокруг человека, но и нейтрализуют бактерии, вирусы, аллергены и неприятные запахи.

7 эффектов технологии nanoe™

Подавляет рост микроорганизмов в воздухе и на поверхности, нейтрализует вирусы;

Устраняет распространенные запахи;

Предотвращает рост плесени в воздухе и на поверхности;

Подавляет действие аллергенов животного и иного происхождения;

Нейтрализует аллергенный эффект пыльцы;

Разрушает и подавляет опасные частицы класса PM2.5 — это мельчайшие частицы, размером от 0,001 до 2,5 микрометра (мкм), находящиеся в воздухе. Для понимания размера — они гораздо меньше толщины человеческого волоса;

Увлажняет кожу и делает волосы более гладкими и блестящими.

Как это работает

Внутри устройств с технологией nanoe™ установлен генератор, который собирает влагу из воздуха и под воздействием высокого напряжения производит особые частицы, которые разрушают белки вирусов, бактерий и других загрязнений. Частицы nanoe™ легко распространяются по воздуху, попутно нейтрализуя загрязнители, где бы вы ни находились — дома, в офисе, автомобиле или другом месте.

Результаты исследования технологии

Panasonic проводит исследования технологии nanoe™ с 1997 года, подтверждая ее эффективность в различных областях — борьбе с патогенными бактериями, грибками, вирусами и аллергенами, разрушении твердых частиц PM 2.5.

Недавно завершились тесты с участием независимой международной исследовательской организации Texcell, которые подтвердили эффективность технологии nanoe™ в подавлении нового коронавируса. В ходе эксперимента кондиционер, оснащенный генератором nanoe™Х, за 8 часов использования подавил 91,4% нового коронавируса. Изучить результаты можно здесь.

В каких продуктах Panasonic можно найти технологию nanoe™

Эта технология используется в очистителях воздуха, кондиционерах, фенах nanoe care, а также в портативных и встраиваемых генераторах nanoe™ и air-e.

Климатическая техника не только создает комфортную температуру вокруг вас, но еще осушает и очищает воздух, отслеживает режим активности человека и подстраивает работу для экономии электроэнергии.

Очистители воздуха уничтожают до 99,9% вирусов и аллергенов, активно увлажняя воздух.

Портативный генератор обеспечивает персональную защиту своего владельца, нейтрализуя загрязнения на площади 3 кв. м. вокруг него.

Фен nanoe care глубоко увлажняет кожу головы и волосы, сглаживая поверхность кутикулы и делая волосы блестящими и послушными.

Бытовая техника с технологией nanoe™ заботится и о коже человека, которая на 70% состоит из воды. Частицы nanoe™ при этом содержат в 1000 раз больше влаги, чем обычный ион или частица пара. Они обволакивают волосы и кожу, создавая защитный барьер и уменьшая агрессивное воздействие внешней среды.

Где можно подробнее узнать о технике с nanoe™

На сайте Panasonic вы можете изучить технику с технологией nanoe™ и выбрать то, что вам подойдет.