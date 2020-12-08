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Panasonic задействует беспилотных роботов для бесконтактной доставки

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Panasonic начала использовать самодвижущихся беспилотных роботов для доставки различных товаров и предметов первой необходимости. Робот способен разгоняться до 4 км/ ч, и напоминает внешне небольшую защищенную капсулу, внутри которой можно безопасно разместить заказы. Как дань традиционной японской любви к «кавайности» - большие круглые глаза и удивленно приподнятые брови на лицевой части робота-автомобильчика.

Полигоном для тестирования станет умный город Фуджисава, построенный в 2014 году на территории бывшего завода Panasonic консорциумом из 18 крупнейших японских технологических компаний. Первые «шаги» по дорогам города роботизированный курьер сделал еще в конце ноября, а полноценное тестирование в других городах должно стартовать в феврале 2021 года, когда организаторы получат необходимые разрешения от министерств и служб, регулирующих движение на общественных дорогах.

Проект должен доказать возможность и эффективность использования роботов для бесконтактной доставки, приобретающей в последнее время невероятную актуальность. Пандемия нового коронавируса способствовала взрывному росту количества заказов в интернет-магазинах - с начала этого года все больше людей стали делать покупки онлайн, заказывать домой еду и другие товары, однако нехватка рабочей силы в ряде отраслей, включая доставку зказов, оказалась большой проблемой для Японии.

Panasonic также входят в рабочую группу, объединяющую представителей государственного и частного секторов и призванную способствовать проработке законодательной базы для использования беспилотных транспортных средств в службах доставки.

Демонстрация автономного робота на дорогах общественного пользования пройдет с 25 ноября по 24 декабря 2020 года в Фуджисаве, южный жилой район. Центр управления разместится в здании Shonan T-SITE. Цель: подтвердить возможность нахождения робота на дороге и выявить вероятные проблемы.

Автопилотируемый робот связан с центром управления по интернет-каналу. Оператор непрерывно наблюдает за движением робота и окружающей обстановкой. При этом машина старается максимально обходиться без помощи человека, используя сенсоры и другие встроенные системы для предотвращения столкновений и схода с маршрута. В случае, если автоматизация не может справиться с ситуацией, оператор может включить ручное дистанционное управление роботом.

Демонстрация доставки товаров с помощью автопилотируемого робота состоится в феврале-марте 2021 года.



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