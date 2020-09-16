Panasonic инвестирует $150 млн в развитие искусственного интеллекта

Panasonic объявила о создании венчурного фонда Conductive Ventures II в Калифорнии с активами в размере $150 млн. Их планируется инвестировать в перспективных разработчиков софта и оборудования для разных отраслей бизнеса, в т.ч., искусственного интеллекта, автопилотируемого транспорта, финансов, цифрового здравоохранения, будущего сферы труда, коммерции, производственных технологий и многого другого.

Это уже второй венчурный фонд Panasonic под управлением компании Conductive Ventures. Первый - Conductive Ventures I – с аналогичными активами был создан в 2017 году. За время своего существования он инвестировал в такие компании, как Ambiq Micro, Blueshift, CSC Generation, Desktop Metal, Gen. G, Jackpocket, Proterra, Self, Sprinklr, Survata and Versatile. Один из участников портфолио - Desktop Metal - уже объявил о намерении выйти на биржу.

Panasonic инвестирует в технологические стартапы и инновационные разработки Кремниевой долины уже более 20 лет, начиная с 1998 года. Корпорация не только входила в число венчурных инвесторов, но и поддерживала участников портфолио собственными бизнес-наработками, опытом продаж и глобальной деятельности.

«Неопределенность стала обыденной в современной глобальной экономике, - отметил Кэри Лай, управляющий директор инвестиционной компании Conductive Ventures. – Мы помогаем компаниям, находящимся на стадии развития, сформировать основу собственного бизнеса, развить таланты и инновации. Чтобы они пережили эти непростые времена и привнесли на рынок идеи и технологии, которые улучшат соответствующие отрасли и экономику в целом».

Conductive Ventures, управляемая профессиональными венчурными инвесторами с опытом работы в таких компаниях, как IVP, Kleiner Perkins и Intel Capital, продолжит поиск и инвестирование в развивающиеся стартапы, чьи разработки соответствуют требованиям рынка, и которые обладают пулом первых клиентов. Подобная коллаборация поможет Panasonic изучить новые возможности для бизнеса и в перспективе обеспечить стабильный рост.