Panasonic разработала технологию массового производства асферических линз для дальнего инфракрасного диапазона

Panasonic разработала технологию массового производства недорогих асферических линз для дальнего инфракрасного диапазона, позволяющих повысить производительность камер и сенсоров. Линзы изготовлены из халькогенидного стекла, обладающего отличными характеристиками пропускания в дальнем инфракрасном диапазоне, а стоимость их производства вдвое ниже традиционных методов.

Новый метод формования стекла и технологии обработки также позволят Panasonic предлагать и другие типы линз, например, дифракционные линзы – первые в мире высокогерметичные линзы, встроенные в оправу без использования клея (точность обнаружения утечек менее 1x10-9 Па･м3/сек при проверке на герметичность гелием).

Сейчас компания принимает заказы на прототипы. Массовое производство недорогих и высококачественных асферических линз для дальнего инфракрасного диапазона будет способствовать распространению и повышению производительности сенсорных модулей для дальнего инфракрасного диапазона.

В последнее время датчики дальнего инфракрасного диапазона играют важную роль в системах управления энергопотреблением, обеспечивая детекцию и мониторинг тепла. В автомобильной промышленности растущий спрос на технологии автономного вождения привел к распространению таких датчиков из-за их способности обнаруживать людей и животных ночью на расстоянии, чего не могут делать обычные камеры видимого света. В этих условиях использование датчиков дальнего инфракрасного диапазона эффективнее и дешевле, а линзы, используемые для этих датчиков, также должны иметь более высокую добавленную стоимость.

В то же время недорогой кремний, который обычно использовался для производства линз для датчиков дальнего инфракрасного диапазона, не подходит из-за его низкого коэффициента пропускания, поэтому при необходимости увеличения количества пикселей использовались германиевые сферические линзы с высоким коэффициентом пропускания. Однако по мере дальнейшего роста числа пикселей эффект аберрации, вызванный сферическими линзами, становится все более выраженным. Для его уменьшения потребуется комбинация нескольких сферических линз и асферической линзы, что приведет к увеличению стоимости и размера.

Чтобы решить эту проблему, инженеры Panasonic разработали новую технологию недорогого производства высокопроизводительных асферических линз, подходящих для оптических систем дальнего инфракрасного диапазона, основанную на технологии формования стекла, которую компания усовершенствовала при производстве асферических линз видимого света для камер.

Используя эту технологию, Panasonic способствует повышению производительности модулей дальнего инфракрасного диапазона путем создания прототипов и массового производства линз, отвечающих требованиям клиентов, производящих и продающих различные датчики и камеры дальнего инфракрасного диапазона.