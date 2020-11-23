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Panasonic объявила о начале продаж прозрачного OLED-дисплея

Техника

Panasonic выводит на рынок прозрачный OLED-дисплей с диагональю 55 дюймов, характеризующийся высоким качеством изображения. Продажи модели TP-55ZT110 начнутся в декабре 2020 г. – на рынке Японии и Азиатско-Тихоокеанского региона, а затем и во всем мире.

Ультратонкая OLED-панель напоминает прозрачный лист стекла и может органично вписаться в любое пространство. Ее толщина не превышает 1 см (в модели 55ZT100: 3,8 мм, 55ZT110: 7,6 мм). Все детали и элементы внутри дисплейного модуля надежно скреплены в вакууме, чтобы минимизировать потери на отражение и повысить прозрачность.

Органические светоизлучающие диоды не нуждаются в дополнительной подсветке и могут отображать яркие изображения высокого качества с широким углом обзора. В то же время панель позволяет видеть предметы, расположенные за ней, что позволяет использовать ее в дизайне пространств.

Модель TP-55ZT110 – многофункциональное устройство, объединившее характеристики прозрачного и обычного дисплея. Она оснащена оригинальным диммером Panasonic, который регулирует коэффициент пропускания света и может переключать экран между «Режимом прозрачности» и «Режимом черного». В «черном» режиме диммер существенно сокращает количество света, проходящего через панель с задней стороны, делая выводимое изображение хорошо видимым даже в ярко освещенном помещении – с высокой контрастностью и глубокими уровнями черного, без мешающих отражений или бликов.

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Panasonic выводит на рынок прозрачный OLED-дисплей с диагональю 55 дюймов

Универсальная модульная конструкция позволяет использовать прозрачный OLED-дисплей в самых разных областях – не только в жилых домах и квартирах, но и на коммерческих объектах (торговых комплексах), рекламе на транспорте и социальной инфраструктуре. Кроме того, панели могут объединяться для показа крупных изображений. Прозрачная панель может использоваться в качестве цифровой вывески (инфопанели), а также для отображения изображений в большом пространстве, например, в витрине.

С 2016 г. Panasonic демонстрировал прототипы прозрачных дисплеев на крупнейших выставках бытовой электроники: IFA (Германия), CES (США), Milano Salone (Италия), China International Import Expo (Китай) и CEATEC (Япония). Все это время компания непрерывно совершенствовала технологи прозрачного OLED, параллельно изучая вопрос коммерциализации. Нынешнее решение о начале продаж отражает благоприятные условия и наличие спроса на рынке, в том числе подкрепленного развитием технологий, коммуникационной инфраструктуры (5G) и ускоренной диверсификацией контента.

Panasonic рассчитывает, что новый продукт, использующий многолетнюю экспертизу и опыт корпорации в области телевизионных технологий, найдет широкое применение как в потребительском, так и в b2b-сегменте.



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