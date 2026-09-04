«М.Видео»: россияне купили более 1,2 млн устройств для домашних заготовок за полгода

ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала российский рынок техники, которая традиционно востребована для приготовления и хранения домашних заготовок. В январе–июне 2026 г. россияне приобрели около 1,25 млн морозильников, электрических мясорубок, соковыжималок и прессов. Совокупный объем продаж этих категорий превысил 14 млрд рублей. Наиболее заметную динамику показали морозильники: их продажи увеличились на 19,2% в натуральном выражении. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель департамента МБТ Компании «М.Видео» Николай Семенов: «Сезон домашних заготовок сегодня уже не ограничивается привычной консервацией. Покупатели используют разные способы обработки и хранения продуктов: перерабатывают овощи, фрукты, ягоды и мясо, готовят соки, замораживают свежие продукты. Особенно заметно меняется отношение к заморозке — продажи морозильников за I полугодие выросли почти на 20%, причем наиболее высокая динамика наблюдалась весной, еще до начала основного сезона сбора урожая. Одновременно мы видим рост продаж мясорубок и выраженную сезонность в категории соковыжималок, где пик традиционно смещен на вторую половину лета и осень. Важным фактором для рынка остается и стоимость техники: по сравнению с прошлым годом средняя цена покупки снизилась во всех трех категориях, которые мы рассматривали. В результате у покупателей сегодня есть достаточно широкий выбор решений для разных сценариев домашних заготовок и бюджета».

Аналитика показывает, что покупатели одновременно используют разные способы переработки и длительного хранения продуктов. Наиболее крупной из рассматриваемых категорий в денежном выражении остаются морозильники, тогда как по количеству проданных устройств лидируют электрические мясорубки. Соковыжималки, в свою очередь, отличаются наиболее выраженной сезонностью: спрос на них заметно возрастает во второй половине лета и осенью.

Морозильники: продажи выросли почти на 20%

Наиболее высокие темпы роста среди техники для домашних заготовок демонстрируют морозильники. В январе–июне 2026 г. в России было продано около 381 тыс. устройств, что на 19,2% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Для сравнения, в I полугодии 2025 г. объем рынка составлял около 320 тыс. устройств.

В денежном выражении продажи морозильников за шесть месяцев достигли 9,24 млрд руб., увеличившись на 7,7% год к году.

Особенно заметно спрос ускорился весной. В марте продажи морозильников в натуральном выражении выросли на 31,4% относительно марта прошлого года, в апреле — на 28,8%, в мае — на 26,7%. В июне положительная динамика сохранилась: россияне приобрели около 90 тыс. морозильников, что на 9% больше, чем годом ранее.

При этом средняя цена покупки морозильника снизилась. По расчетам на основе объема рынка в натуральном и денежном выражении, в январе–июне 2026 г. она составляла около 24,3 тыс. руб. против примерно 26,8 тыс. руб. годом ранее — снижение приблизительно на 9%.

В число наиболее востребованных брендов морозильников в июне вошли «Бирюса», Indesit и Haier.

Мясорубки: более 650 тыс. устройств за полгода

Крупнейшей из рассматриваемых категорий по количеству проданных устройств стали электрические мясорубки. За первые шесть месяцев 2026 года россияне приобрели около 659 тыс. устройств, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2025 г., когда продажи составляли около 631 тыс. штук.

Положительная динамика наблюдалась в большинстве месяцев первого полугодия. В январе продажи выросли на 7,5% год к году, в феврале — на 8%, в марте — на 2%, а в апреле — на 8,3%. После небольшого снижения в мае на 1,7% рынок в июне вновь вернулся к росту — на 1,1%.

В денежном выражении объем рынка электрических мясорубок за первое полугодие составил около 3,85 млрд руб., что на 3,2% меньше результата годом ранее.

Средняя цена покупки при этом снизилась примерно на 7% — с порядка 6,3 тыс. руб. в первом полугодии 2025 г. до 5,8 тыс. рублей в 2026 г.

Среди наиболее востребованных брендов по итогам первого полугодия оказались Polaris, Moulinex, Redmond и Scarlett.

Меняются и предпочтения покупателей в отношении исполнения техники. Доля мясорубок с корпусом, в котором используется комбинация материалов, выросла с 21% до 25% в натуральном выражении. Одновременно доля моделей с преимущественно пластиковым корпусом сократилась с 65% до 59%. Еще около 16% продаж пришлось на модели с металлическим исполнением.

В денежном выражении структурные изменения выражены еще заметнее: на пластиковые модели по итогам I полугодия пришлось около 50% рынка против 56% годом ранее, тогда как доля комбинированных решений выросла с 22% до 26%.

Соковыжималки входят в высокий сезон во второй половине лета

В январе–июне 2026 г. россияне приобрели около 214 тыс. соковыжималок и электрических прессов. В натуральном выражении рынок сократился на 5% год к году, а его денежный объем составил около 1,01 млрд руб., снизившись на 12,7%.

Средняя цена покупки также стала ниже: примерно 4,7 тыс. руб. против 5,2 тыс. руб. годом ранее — снижение примерно на 8%.

Основную часть рынка формируют классические соковыжималки. В июне 2026 г. на них пришлось 74% всех проданных устройств и 88% денежного объема категории. Цитрус-прессы заняли соответственно 26% рынка в штуках и 12% в деньгах.

Рынок соковыжималок остается значительно более фрагментированным по брендам, чем рынок морозильников или мясорубок. Среди заметных марок представлены Kitfort, Futula, Scarlett, Moulinex, Tuvio, Redmond, Polaris и другие производители.

Техника для заготовок становится доступнее

Общей тенденцией для всех трех рассматриваемых категорий стало снижение средней цены покупки. В морозильниках она уменьшилась примерно на 9%, в электрических мясорубках — на 7%, в соковыжималках и прессах — примерно на 8%.

Наиболее ярко сочетание ценовой и количественной динамики проявилось в сегменте морозильников: при увеличении количества проданных устройств на 19,2% денежный объем рынка вырос на 7,7%. У мясорубок натуральные продажи увеличились на 4,4%, несмотря на снижение рынка в деньгах на 3,2%.

В общей сложности за первое полугодие россияне приобрели около 1,25 млн устройств трех рассматриваемых категорий. Из них более половины — около 659 тыс. — пришлось на электрические мясорубки, еще 381 тыс. — на морозильники и около 214 тыс. — на соковыжималки и прессы.