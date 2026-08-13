Чаще всего с помощью «Алисы AI» пользователи выбирают бытовую технику и электронику

По данным аналитиков «Яндекса» бытовая техника и электроника стали одной из самых востребованных категорий среди товаров, которые ищут и покупают с помощью «Алисы AI». С начала года почти каждый шестой запрос о покупках связан именно с ними. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

При выборе техники пользователи чаще всего изучают характеристики устройств, отзывы, а также сравнивают модели, цены и условия покупки. Прямо в чате «Алиса AI» помогает подобрать товар, сопоставить модели и найти предложения с более низкой ценой. ИИ-агент «Найти дешевле» в категории электроники в среднем находит товары на 21% дешевле, а в отдельных случаях разница в цене может достигать 40%.

В «Алисе AI» можно найти миллионы товаров от различных производителей. Покупать их можно прямо в чате — как у независимых магазинов и брендов, так и на маркетплейсах. При этом многие ритейлеры подключают возможность покупки «в один клик» непосредственно из чата с ассистентом, сокращая путь пользователя до товара. Среди них: «М.Видео», «Ситилинк», «Технопарк», «Онлайн Трейд.ру», Kitfort, Weissgauff и многих других.

Пользователи не только выбирают технику с помощью «Алисы AI», но и ищут, где купить ее выгоднее. В июле с помощью агента «Найти дешевле» среди бытовой техники чаще всего искали холодильники и телевизоры, а среди электроники — смартфоны.