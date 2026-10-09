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Производитель бытовой техники Kitfort подключил трансграничный ЭДО в Saby

Производитель бытовой техники Kitfort подключил трансграничный электронный документооборот (ТЭДО) в Saby для работы с белорусскими партнерами. Ранее документы по международным поставкам оформлялись на бумаге и передавались курьерскими службами. Теперь их доставка занимает около минуты вместо четырех дней, а согласование и подписание накладной — около часа. Об этом CNews сообщили представители компании «Тензор»ю

Kitfort производит более 1300 видов бытовой техники, которая представлена в крупнейших магазинах и на маркетплейсах России. Одно из международных направлений компании — поставки в Белоруссию. Сейчас Kitfort отправляет белорусским партнерам более 10 пакетов документов в месяц.

В Saby компания передает формализованные универсальные передаточные документы (УПД) и упаковочные листы с данными о весе, таре и габаритах груза. После отправки система показывает статус обработки документов и уведомляет сотрудников о действиях контрагента.

Документы формируются в учетной системе «» и передаются в Saby с помощью готовой интеграции. Сотрудникам не требуется повторно вводить данные: передача происходит в один клик, а статусы документов синхронизируются автоматически.

При трансграничном обмене каждая сторона использует электронную подпись своего государства. Ее действительность проверяется через доверенную третью сторону (ДТС), а Saby автоматически направляет запрос на проверку и сообщает результат.

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В дальнейшем Kitfort планирует расширить перечень документов, которые будут передаваться через Saby. В него могут войти корректировочные документы, документы по бонусным вознаграждениям и официальная корреспонденция.

Андрей Окулов, ведущий менеджер компании Kitfort: «С внедрением ТЭДО мы значительно ускорили обмен документами для международных поставок — УПД и упаковочными листами. Бумажные документы терялись и задерживались, а с переходом в электронный формат эта проблема ушла. Мы видим ощутимые перспективы в расширении сотрудничества с Saby».

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