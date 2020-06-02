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Huawei представила новые беспроводные наушники Freebuds 3i в России. Цена. Фото

Техника

Huawei объявила о запуске в России Huawei Freebuds 3i – беспроводных наушников с интеллектуальной системой шумоподавления и функцией управления касаниями. Huawei Freebuds 3i обладают эргономичным дизайном и сменными насадками, создавая баланс между шумоподавлением и комфортом.

Система с тремя микрофонами позволяет тщательно подавлять шумы, улучшая общее качество звука во время вызовов. Huawei Freebuds 3i оснащены двумя микрофонами с внешней стороны и одним – с внутренней стороны устройства. Микрофоны с внешней стороны реагируют на окружающий шум, который подавляется при помощи функции активного шумоподавления. Внутренний микрофон определяет прочие посторонние звуки, которые в последствии снижаются до 32 дБ.

Всплывающее окно на смартфоне Huawei поможет автоматически подключить устройство к наушникам сразу после открытия зарядного чехла. При сопряжении на экране смартфона также отобразится статус заряда наушников Freebuds 3i – полного заряда наушников хватает на 3,5 часа прослушивания аудио. Зарядный чехол с возможностью беспроводной зарядки продлит время работы наушников до 10,5 часов в режиме разговора и до 14,5 часов в режиме прослушивания музыки.

Особое внимание при создании наушников было уделено дизайну, поэтому Huawei Freebuds 3i обладают эргономичной конусообразной формой корпуса и дополнены силиконовыми насадками, которые представлены в четырех размерах, обеспечивая плотное и надежное размещение в ушах.

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Новые беспроводные наушники Huawei Freebuds 3i

Huawei Freebuds 3i синхронизируются с движениями пользователя благодаря встроенным датчикам с обеих сторон. С помощью двойного касания можно включить воспроизведение музыки или принять входящий вызов, а касание и удерживание активирует функцию активного шумоподавления или режим Aware Mode. Воспроизведение автоматически приостановится, когда пользователь снимет наушники, и возобновится, когда их снова наденут.

Huawei Freebuds 3i оснащены динамиками диаметром десять миллиметров, которые обеспечивают мощные басы. Чувствительные полимерные композитные диафрагмы настроены таким образом, чтобы передавать сбалансированный и реалистичный звук. Степень влагозащиты IPX4 позволяет наслаждаться музыкой во время тренировок даже в дождливые дни.

Приобрести наушники Huawei Freebuds 3i в керамическом белом цвете можно будет с 12 июня 2020 г. в фирменном интернет-магазине Huawei, а также в магазинах партнеров по рекомендованной розничной цене 8990 руб.



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