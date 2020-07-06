Huawei представила беспроводные наушники Huawei Freebuds 3i в новом цвете. Цена

Huawei объявила о старте продаж в России наушников Huawei Freebuds 3i в черном цвете. Устройство оснащено двумя микрофонами с внешней стороны и одним с внутренней стороны, которые определяют посторонние звуки, снижая их до 32 дБ и обеспечивая максимальный уровень шумоподавления. Кроме того, беспроводные Huawei Freebuds 3i имеют функцию управления касаниями, делая взаимодействие с устройством удобным и понятным.

Наушники Huawei Freebuds 3i оснащены динамическими драйверами диаметром 10 мм с чувствительной диафрагмой, которые обеспечивают детализированное и сбалансированное звучание. Каждый наушник имеет вставку-вкладыш из мягкого силикона четырех размеров (L/M/S/XS) для комфортного и безопасного использования. Вкладыши надежно фиксируются в ушах, улучшая шумоподавление и качество прослушивания.

Беспроводные наушники Freebuds 3i поддерживают сенсорное управление. Двойное касание позволяет включать и выключать воспроизведение треков, а также отвечать на звонки или сбрасывать их. Всплывающее окно на смартфоне Huawei поможет автоматически подключить устройство к наушникам после открытия зарядного чехла. При этом на экране смартфона отобразится статус заряда наушников. Также владельцы смартфонов Huawei могут настроить индивидуальную систему управления в специальном приложении AI Life.

Huawei Freebuds 3i оснащены аккумуляторами, обеспечивающими до 3,5 часов работы в режиме воспроизведения аудио и до 2,5 часов разговора с выключенным и включенным шумоподавлением соответственно. Зарядный чехол с возможностью беспроводной зарядки продлит время работы наушников до 10,5 часов в режиме разговора и до 14,5 часов в режиме прослушивания музыки.

Наушники создают единую экосистему со многими продуктами Huawei (включая умные часы, смартфоны и планшеты) и могут легко переключаться между устройствами. Например, когда пользователь выходит на пробежку, Huawei Freebuds 3i автоматически соединяются с умными часами серии Huawei Watch GT 2, которые позволяют управлять устройством в отсутствии смартфона. Наушники защищены от влаги по стандарту IPX4 для прослушивания музыки во время тренировок и прогулок в дождливую погоду.

Беспроводные наушники Huawei Freebuds 3i в черном цвете появятся в продаже с 7 июля 2020 г. в официальном интернет-магазине Huawei и в магазинах-партнерах. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 8990 руб.