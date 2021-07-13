Softline помогла Novaroll масштабировать ИТ-инфраструктуру с помощью СХД

Softline поставила для Novaroll систему хранения Nimble от компании HPE. Это позволило заказчику расширить IT-инфраструктуру и перейти на Data Driven — основанный на данных подход к управлению «железом» компании.

Производитель и дистрибьютор транспортной и пищевой упаковки Novaroll имеет сложную, разветвлённую структуру. Компания присутствует во многих городах России. Рост бизнеса потребовал расширения IT-инфраструктуры, однако это было невыполнимо из-за разрозненности данных, отсутствия систематизации, наличия нескольких юридических лиц.

Softline выявила потребности клиента: Novaroll «переросла» те мощности, которые были в распоряжении компании. Существовал определённый предел, за который уже нельзя было выйти для масштабирования инфраструктуры.

«Мы провели глубокий анализ проблем заказчика, полноценно погрузились в задачу и исходили из первостепенных потребностей Novaroll. Решение, которое предложила наша команда, оптимально удовлетворяет потребности этого бизнеса. Это та технология, которая позволяет не «раздувать» штат IT-отдела, проста в обслуживании и отличается хорошей отказоустойчивостью», – подчёркивает Денис Губарев, аккаунт-менеджер Softline.

Неотъемлемой частью системы хранения данных HPE Nimble является облачный сервис предиктивной аналитики HPE Infosight, который использует технологии искусственного интеллекта (ИИ) для обеспечения высокого уровня доступности оборудования (AIOps). Благодаря этому сервису, платформа может предсказывать поломки или выход какого-либо компонента из строя. Если ИИ видит признаки той или иной проблемы, он сравнивает их с базой знаний. Система автоматически может уведомить службу поддержки, предвосхищая возможную поломку оборудования. Например, если жёсткий диск на грани поломки (что в будущем может привести к неисправности системы), то в службу поддержки направляется уведомление, и сервисный инженер в рамках гарантии устраняет неполадку.

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«Softline работает с самыми передовыми технологиями. HPE Nimble Storage характеризуется тремя главными чертами: надежностью (99.9999% гарантированная доступность данных), производительностью, радикальной простотой управления и поддержки. Softline имеет наивысший партнёрский статус Platinum от НРЕ –, сервисный статус Service Delivery, а также компетенции по фокусному направлению предоставления IT-инфраструктуры – такому, как сервис НРЕ GreenLake. Всё это демонстрирует нашу глубокую экспертизу во всех продуктах вендора. Мы не только помогаем подобрать наиболее подходящее решение, но и можем рекомендовать финансовую модель (Capex или Opex), оказываем последующую сервисную поддержку. Так, заказчик получает весь спектр услуг от одного провайдера IT-решений», – отмечает руководитель направления HPE GL в Softline Константин Ли.

«В связи с динамичным развитием компании и мировыми трендами рыночной экономики, перед IT-подразделением компании встала задача по тотальной цифровизации бизнес-процессов. И если набор цифровых сервисов и автоматизированных процессов должны составлять здание цифровой компании, то IT-инфраструктура – его фундамент. Именно поэтому мы с особой тщательностью подходили к вопросу проектирования серверной архитектуры, выбору вендоров и поставщиков. Ориентируясь в своей стратегии на лучшие решения в области программных решений и технологий по автоматизации, мы использовали такой же подход и к оборудованию – искали самые инновационные решения в этой области, и технология Nimble оказалась одним из них. Выбор оборудования проходил на конкурсной основе. Softline сделала наиболее выгодное предложение как по срокам, так и по стоимости. На протяжении всего проекта мы очень плотно взаимодействовали с экспертами Softline, вместе с которыми мы смогли решить множество возникших вопросов. Именно такой формат плодотворной совместной работы позволил нам получить на выходе качественное решение в установленные сроки», – рассказал директор по IT компании Novaroll Игорь Ильченко.