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Индексная книга (каталог) CNews*
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СТТ Связь Сервис Телекоммуникации

СТТ - Связь Сервис Телекоммуникации

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 50 дел, на cумму 1 197 969 866 ₽*

Судебные дела (50) на сумму 1 197 969 866 ₽*
в качестве истца (40) на сумму 58 904 548 ₽*
в качестве ответчика (6) на сумму 1 131 154 816 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Центр им. Дмитрия Рогачева Минздрава России переходит на ПО «Группы Астра» 1
21.05.2020 Представлен ранкинг крупнейших ИТ-компаний России 2020 1
27.04.2020 Как выстраивать коммуникации между сотрудниками на удаленке 1
31.10.2012 Оборот Siemens Enterprise Communications в России и СНГ вырос за год на 41% 1
16.12.2011 ИТ-руководители могут стать инициаторами мобилизации бизнеса 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

СТТ и организации, системы, технологии, персоны:

Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 312 2
Broadcom - VMware 2413 1
Восход ФГБУ НИИ 663 1
Microsoft Corporation 24925 1
ИКС 345 1
IBM - International Business Machines Corp 9484 1
Softline - Софтлайн 3030 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2194 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 231 1
Технопром Инновационная корпорация 45 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Google LLC 12007 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 316 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8964 1
Merlion - Мерлион 844 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 325 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 97 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 474 1
ТелеСвязь 20 1
Netwell - Нетвелл 52 1
ИТ-Центр Ярославль 1 1
Siemens AG - Siemens Group 2605 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3262 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7752 1
Газпром ПАО 1376 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 272 1
ПСБ - Промсвязьбанк 873 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 43 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 227 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29552 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14156 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24873 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14698 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13021 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69168 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2586 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12456 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1009 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8324 1
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 183 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25086 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8683 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4956 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4699 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21293 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1286 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11857 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7181 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 896 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14093 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7123 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12946 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28397 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30832 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1150 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8254 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13129 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7882 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11615 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9486 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11979 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10912 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - IP-трансформация - Софтфон - Software Telephone - программный телефон 173 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11700 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6632 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6396 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 999 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1706 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3840 1
Unify OpenScape Web Collaboration - OpenScape Desktop Videoconferencing - ВКС 6 1
Unify OpenScape Contact Center 8 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 95 1
Unify OpenScape Mobility - Unify OpenScape Mobile 4 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
Microsoft Windows 16000 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1411 1
Липич Григорий 65 1
Рассказов Сергей 39 1
Шуклин Андрей 22 1
Григорьева Евгения 60 1
Руденко Максим 1 1
Obitayo Oliver - Обитайо Оливер 1 1
Янсон Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150620 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3127 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4125 1
Россия - СФО - Новосибирск 4477 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14290 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2337 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2840 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 752 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14324 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30564 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53113 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11357 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5993 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25017 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4795 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3111 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10280 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49646 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6531 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1783 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7491 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16847 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8031 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6122 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1989 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2441 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6590 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5631 1
TAdviser - Центр выбора технологий 411 1
TAdviser 100 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370422, в очереди разбора - 748779.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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