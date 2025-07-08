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СТТ Связь Сервис Телекоммуникации
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 50 дел, на cумму 1 197 969 866 ₽*
УПОМИНАНИЯ
СТТ и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 227 1
|Липич Григорий 65 1
|Рассказов Сергей 39 1
|Шуклин Андрей 22 1
|Григорьева Евгения 60 1
|Руденко Максим 1 1
|Obitayo Oliver - Обитайо Оливер 1 1
|Янсон Иван 1 1
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