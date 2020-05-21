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Представлен ранкинг крупнейших ИТ-компаний России 2020

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

Аналитический центр TAdviser подготовил новый ранкинг 100 крупнейших компаний, работающих на российском ИТ-рынке. Суммарная выручка его участников приблизилась к отметке в 1,7 трлн рублей.

Новый ранкинг собрал 100 крупнейших ИТ-компаний России. Общая выручка участников TAdviser100 достигла 1694 млрд рублей, что на 14,5% выше аналогичной суммы прошлого ранкинга. Порог входа в 2020 году оказался самым высоким за всю историю составления ранкинга, в этот раз он превысил 1,3 млрд рублей.

В TAdviser100 2020 года не произошло смены лидера. Первое место в новом ранкинге вновь занял Радиоэлектронный кластер Ростеха, однако его выручка за последний год упала на 5%. В первую пятерку крупнейших ИТ-компаний также вошли НКК, «Ланит», «Софтлайн» и новичок рейтинга «Марвел-Дистрибуция». Доля этих пяти компаний в общей выручке топ-100 составила 50,3%.

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Наибольший рост выручки среди всех компаний ранкинга показали НИИ «Восход» (+171,5%), «Технопром» (+150,7%), «ИКС Холдинг» (+143,6%) и «Связь Сервис Телекоммуникации» (+104,8%). В целом 87 компаний, вошедших в TAdviser100, увеличили выручку по итогам 2019 года.

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В 2020 году TAdviser попросил ИТ-компаний охарактеризовать профиль своей деятельности в нескольких словах, выделив ключевые направления. После анализа ответов выяснилось, что 52 компании рейтинга упомянули в своем профиле об интеграции, 48 – о разработке, 28 – о консалтинге, 15 - об информационной безопасности. Для 9 ИТ-компаний одним из ключевых видов деятельности является дистрибуция.

Среди наиболее доходных отраслей 33 компании отметили госсектор, 27 – сферу финансов, 22 упомянули телеком. Также довольно часто звучали сферы транспорта, логистики и ритейла.

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