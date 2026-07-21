Multidirectory 3.1.0e: новые возможности для парольных политик, LDAP и администрирования

Компания «Мультифактор», российский разработчик ИТ- и ИБ-решений, выпустила версию службы каталогов Multidirectory 3.1.0e. Обновление делает работу с каталогом, политиками безопасности и администрированием еще удобнее, а также расширяет возможности продукта для распределенных и гибридных инфраструктур. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактора».

Что изменилось

Одним из ключевых нововведений стали параметры парольных политик. Теперь администраторы могут более гибко настраивать политику паролей, блокировать регулярные выражения, а также задавать правила по количеству слов и нормализации. Это позволяет точнее контролировать требования к паролям и повышать уровень защиты корпоративных учетных записей.

Еще одно важное обновление — возможность чтения LDAP-каталога принципалами и компьютерами. На практике это расширяет сценарии работы с каталогом и позволяет системам и устройствам получать нужные данные напрямую.

Для удобства администраторов добавлен модуль синхронизации ошибок с интерфейсом. Теперь система выводит понятные сообщения, что упрощает диагностику и ускоряет работу с инцидентами и настройками.

Для работы без интернета

В новой версии появилась поддержка работы Swagger без доступа к интернету. Администраторы смогут продолжать использовать описание API Multidirectory даже в изолированных контурах.

Кроме того, реализована возможность генерации RSOP через интерфейс. Теперь администраторы могут вручную сформировать результат применения групповых политик, не дожидаясь автоматической генерации.

Обновления для инфраструктуры

В версии 3.1.0e также появились дополнительные механизмы для более стабильной работы инфраструктуры. Среди них — автоматическая смена мастер-сервера PostgreSQL во всех модулях приложения, поддержка новых сценариев для PowerDNS, синхронизация forward-зон в геораспределенной инсталляции и сервис сбора статусов всех компонентов DNS и БД с агрегацией в единый статус контроллера.

Отдельный блок обновлений затронул скрипты управления системой и ввода Linux-машин в домен. В них добавлены и исправлены механизмы join, rejoin, leave domain. Это делает сопровождение Multidirectory проще и удобнее для администраторов.

Что исправлено

В релизе также устранен ряд ошибок, связанных с LDAP, DNS, групповыми политиками, аудитом, сессиями и ролевой моделью. Среди прочего были исправлены: обработка смены пароля, работа с доверенными доменами, генерация NetBIOS-имени хоста в атрибуте NetLogon, ротация логов SaltStack и визуальные ошибки в интерфейсе.

Почему это важно

Служба каталогов Multidirectory 3.1.0e усиливает продукт в тех сценариях, где особенно важны управляемость, предсказуемость и удобство администрирования. Новые возможности помогают гибко настраивать безопасность, проще работать с каталогом и быстрее реагировать на изменения в инфраструктуре.

Используемые термины

LDAP — Lightweight Directory Access Protocol, легковесный протокол доступа к каталогам.

Swagger — инструмент, который помогает разработчикам создавать, документировать и проверять API.

API — Application Programming Interface, программный интерфейс приложения.

RSOP — Resultant Set of Policy, результирующий набор политик.

PostgreSQL — объектно-реляционная система управления базами данных (СУБД) с открытым исходным кодом.

PowerDNS — DNS-сервер.

Forward-зона (зона переадресации) — это специальный тип настроек на DNS-сервере, который принудительно перенаправляет все DNS-запросы определенного домена на заданные (вышестоящие) DNS-серверы, вместо того чтобы сервер пытался разрешить их сам.

DNS — Domain Name System, система доменных имён.

Linux — семейство свободных операционных систем с открытым исходным кодом, основанных на ядре Linux.

Механизмы join, rejoin, leave domain — механизмы управления доверительными отношениями, идентификацией и доступом устройств и пользователей к корпоративной инфраструктуре.

NetBIOS — Network Basic Input/Output System, протокол для работы в локальных сетях на персональных ЭВМ типа IBM/PC, разработан в виде интерфейса, который не зависит от фирмы-производителя.

NetLogon — ключевой протокол удаленного вызова процедур (MS-NRPC), который обеспечивает аутентичность устройств и пользователей, подключающихся к домену Active Directory.

SaltStack — система управления конфигурациями и удаленного выполнения операций.