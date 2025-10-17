Разделы

Зумеры увольняются из-за контроля, а миллениалы — из-за выгорания: результаты опроса работодателей

Русская Школа Управления (РШУ) выяснила, по каким причинам чаще всего увольняются сотрудники разных поколений. Исследование проводилось среди HR-специалистов и руководителей компаний, которые оценивали причины ухода сотрудников разных возрастных групп, опираясь на свой управленческий опыт и наблюдения. В результате выяснилось, что уровень зарплаты — далеко не самый важный фактор. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

По оценке работодателей, представители поколения Z (до 27 лет) чаще всего увольняются* из-за низкой зарплаты (71%), жесткого контроля и отсутствия гибкости (70%) и недостатка возможностей для развития (62%). Также молодые сотрудники уходят из-за неинтересных задач (56%), желания попробовать что-то новое: переехать, сменить профессию или перейти на фриланс (52%).

У миллениалов (28–43 года) на первом месте тоже стоит низкая зарплата (76%), но на втором — перегрузка и выгорание (63%). Далее следуют отсутствие развития (59%), конфликты в команде (56%) и жесткий контроль (48%). Это поколение, по словам респондентов, ценит баланс между работой и жизнью, но часто оказывается «зажатым» между карьерными амбициями и перегрузкой.

Для поколения X (44–59 лет) главная причина увольнений — перегрузка и выгорание (63%), тогда как зарплата (49%) и гибкость (48%) уже играют не такую важную роль.

А вот бэби-бумеры (60+), по словам опрошенных руководителей, обычно уходят из-за конфликтов (36%) и низкой оплаты (28%), но в целом гораздо реже рассматривают смену работы как способ решения проблем. Отсутствие развития или неинтересные задачи почти не влияют на их решение (2% и 3% соответственно) — в этом возрасте на первый план выходит комфорт и психологический климат.

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Безопасность

«Результаты исследования показывают, что мотивационные драйверы у разных поколений сильно отличаются. Зумеры ожидают свободы и развития, миллениалы — справедливого вознаграждения и баланса, а старшие поколения — уважения и спокойной атмосферы в коллективе. Для работодателей это сигнал: единая стратегия удержания больше не работает. Управление многообразием поколений становится ключевым фактором корпоративной устойчивости. Компании, которые научатся учитывать эти различия, смогут удерживать ценных специалистов и выстраивать действительно устойчивые команды», — сказала Анастасия Боровская, директор Русской Школы Управления.

В исследовании приняли участие 863 человека: представители компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.

*Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.

