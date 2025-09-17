«Яндекс Go для бизнеса»: 95% сотрудников российских компаний ждут от работодателя соцпакет

Для большинства работников наличие соцпакета на работе обязательно, выяснил «Яндекс Go для бизнеса». Платформа, которая помогает запустить систему бенефитов в любой компании, провела исследование в преддверии Дня HR-менеджера. Руководители HR-отделов и сотрудники российских компаний рассказали, как соцпакет влияет на мотивацию и найм новых специалистов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go для бизнеса».

«Яндекс Go для бизнеса» провел опрос среди более 1412 сотрудников и 119 HR-менеджеров российских компаний летом 2025 г.

По данным исследования, при выборе места работы для 95% соискателей важно, предоставляет ли компания соцпакет. Однако выяснилось, у руководителей и сотрудников разные представления о том, что должно входить в базовый соцпакет. В понимании HR-директоров, он должен включать обучение и предоставление оборудования для работы, например, корпоративного компьютера — 73% и 59% соответственно. Однако учеба от компании актуальна только для 16% сотрудников — вместо этого хотят гибкий график (33%), ДМС (32%), компенсацию расходов на связь (23%), проезд (20%) и спорт (16%).

Респонденты рассказали, какие бенефиты считают «роскошными». 33% сотрудников хотели бы, чтобы работодатель предоставлял расширенную медстраховку со стоматологией, 31% — финансировал аренду жилья. А 28% не отказались бы от дополнительных дней отпуска. В топе «роскошного максимума» HR-директоров ДМС со стоматологией (73%), на втором месте (по 23%) — компенсация занятий спортом и корпоративные скидки от партнеров.

Почти у каждого пятого сотрудника в компании нет компенсации питания, но большинство — 81% — хотели бы ее получать. Кофе-поинты на работе есть у 27% опрошенных, а корпоративная столовая лишь у четверти. Сотрудники ждут, что компания позаботится о транспорте для них. Почти треть респондентов считает, что работодателю стоит предоставлять им такси, особенно в позднее время. 26% опрошенных хотели бы получать компенсацию топлива и парковки для личного автомобиля, а 16% — компенсацию проезда до работы на общественном транспорте.

Почти половина работодателей признала, что наличие соцпакета влияет на мотивацию: в 45% компаниях, где он минимальный или отсутствует, мотивация действующих сотрудников ниже, а найм новых становится дольше. Когда соцпакет в организации появился или расширился, четверть руководителей отметила, что сотрудники начали рекомендовать компанию знакомым, а пятая часть увеличила количество откликов на вакансии.