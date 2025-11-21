Онлайн-образование вошло в привычку: 64% россиян уже имеют опыт обучения

64% опрошенных уже имеют опыт онлайн-обучения, 58% планируют учиться в ближайший год, а онлайн-образование воспринимают как способ освоить новую профессию и необходимый инструмент для развития. Такие данные показало ежегодное исследование от образовательной онлайн-платформы «Нетология». Анализ охватывает данные с 2023 по 2025 гг. и отражает, как меняется отношение россиян к онлайн-обучению, а также структура и аудитория рынка. Об этом CNews сообщили представители «Нетологии».

Согласно результатам исследования, 98% взрослого населения знают об онлайн-образовании, а 64% уже имеют личный опыт обучения в интернете. Каждый третий респондент учился онлайн за последний год или учится сейчас, а более половины опрошенных (58%) планируют пройти обучение в ближайшие 12 месяцев.

Почти половина (47%) респондентов уверены, что онлайн-формат помогает быстро освоить новую профессию и найти работу, а 30% убеждены, что без него невозможно развиваться. В то же время аудитория становится требовательнее: 49% согласны, что выбрать действительно качественный курс становится все сложнее, поскольку предложений на рынке очень много. При этом доля респондентов, воспринимающих рынок образовательных услуг как «перенасыщенный инфобизнесом» уменьшилась с 60% в 2023 г. до 49% в 2025.

Онлайн-образование все меньше воспринимается как «молодежная история». В 2025 г. иначе считает только 12%, в то время как в 2024 г. доля респондентов, считавших, что онлайн-образование — только для молодежи, составляла 24%.

Как выбирают обучение*

53% участников исследования ищут программы целенаправленно, осознанно формируя образовательный запрос. 28% узнают о курсе из рекламы или от знакомых, после чего решают записаться. И только 15% начинают обучение по инициативе работодателя.

При выборе курса ключевым фактором остается стоимость — его выделили 55% респондентов, затем — гибкость формата (50%) и содержание программы (49%). 45% обращают внимание на документ об окончании, а 38% — на опыт и квалификацию преподавателей.

При поиске образовательных программ респонденты чаще всего обращаются к поисковикам (58%), их популярность выросла на 20% за год. Далее следуют сайты образовательных платформ (34%), интернет-СМИ (31%) и Telegram (24%).

Что и как изучают**

Чаще всего онлайн-обучение в 2025 г. проходили для повышения квалификации: доля тех, кто учился, чтобы получить и развить новые умения и навыки и применять их в текущей работе, выросла с 14% до 20%. Среди других задач, которые решает обучение на курсах, респонденты наиболее часто отмечали: освоение новой профессии и поиск работы по ней, развитие своих навыков для усиления резюме, получение знаний для подработки, саморазвитие и хобби.

Самыми востребованными направлениями онлайн-обучения в 2025 г. среди учившихся за последний год стали иностранные языки (21%) и нейросети с искусственным интеллектом (15%). На третьем месте — обязательное обучение на предприятии (12%), а также направление финансов, юриспруденции и бухгалтерии (12%), далее следуют графический дизайн (11%), бизнес и управление (11%), маркетинг и маркетплейсы (по 10%), психология и саморазвитие (10%).

Количество программ, которые проходят опрошенные, постепенно растет: 28% респондентов прошли более трех программ за последний год, что на 3% выше, чем в 2023 и 2024. При этом доля респондентов, которые изучали за год одну программу, снизилась на 9% — и составила 38% в 2025 г.

По данным исследования, 70% курсов длятся не более трех месяцев, а 61% студентов выбирают короткие курсы как основной формат. На втором месте — интенсивы (23%). Чаще всего респонденты обучаются в специализированных онлайн-школах (22%). Каждый пятый опрошенный — в многопрофильных онлайн-учреждениях, тройку замыкают авторские курсы блогеров и экспертов (18%).

Доля успешно завершивших обучение и достигших цели студентов выросла на 6% за год и на 13% с 2023 года, и составила 58%. Бросили обучение в 2025 году 13% опрошенных. Среди главных причин недовольства учившиеся онлайн-школ назвали низкое качество лекций, отсутствие практики и высокая стоимость обучения. Самым сложным с точки зрения достижения целей стало переобучение.

Средние затраты на обучение составили 32,19 тыс. руб. — они выросли почти на шесть тыс. рублей по сравнению с предыдущим годом. Больше всего опрошенные тратят на направления, позволяющие сменить профессию (44 тыс. руб.), меньше — на «обязательные» программы от работодателя (27 тыс.) и курсы по саморазвитию и хобби (24 тыс.). При этом в новом году респонденты планируют вкладывать в обучение больше — в среднем 52 тыс. руб.

Планы на обучение в 2026

Большинство россиян (58%) планируют продолжить обучение в ближайшие 12 месяцев. Активный интерес вызывает обучение иностранным языкам (26%) и ИИ (22%), маркетплейсам и психологии (по 13%), а также графическому дизайну и иллюстрации (12%).

67% потенциальных студентов готовы оплачивать обучение самостоятельно, 18% рассчитывают на работодателя, 7% — на государственные программы, 26% ищут бесплатные курсы.

Портрет студента в онлайне

Среди студентов преобладают женщины и молодые специалисты 18-34 лет, чаще всего с высшим образованием. Притом женщины учатся более активно: они проходили в среднем 2,3 программы за прошедший год, в то время как мужчины — 2 программы. Жители крупных городов — особенно Москвы и Санкт-Петербурга — демонстрируют наибольшую вовлеченность: доля обучавшихся на платных программах составляет 20% в Москве, 26% — в Петербурге, и лишь 17% в регионах.

Основную долю онлайн-учащихся составляют специалисты (31%), руководители среднего звена (14%), фрилансеры (11%) и предприниматели с топ-менеджерами (8%). 22% приходится на студентов, пенсионеров, родителей в декрете, безработных. Меньше всего учатся рабочие и служащие — по 7%.

Марианна Снигирева, генеральный директор «Нетологии»: «Тенденции к взрослению аудитории, повышению доверия и требовательности к онлайн-курсам всё более явно прослеживаются на рынке. Мы видим, что обучение стало чаще восприниматься не только как молодежная, но и возрастная история. И это не удивительно, ведь доля проникновения онлайна продолжает расти. Сегодня опыт онлайна есть у большего количества людей, соответственно повышается и доверие, и требовательность к образовательным продуктам. Что не может не радовать. Предыдущий опыт обучения и понимание конкретных запросов к курсу помогают и студенту, и платформам в достижении поставленных образовательных целей. В «Нетологии» это наш главный фокус, с которым мы работаем от первого занятия до итогового проекта. Будь то получение новой профессии или навыков для развития в текущей карьере — правильная мотивация и настрой играют ключевую роль».

Об исследовании

В опросе приняли участие 2,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 64 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек. Для динамики использовали данные онлайн-опросов 2024 и 2023 гг. (июнь-июль 2023, выборка: две тыс. человек; август 2024, выборка 2,5 тыс. человек).

*далее выборка среди учившихся онлайн когда-либо и планирующих учиться онлайн

**далее выборка учившихся онлайн за последние 12 месяцев