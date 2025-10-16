Разделы

Запросы растут: рекорд по жадности вымогателей в 2025 году составил 400 млн рублей

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, изучила активность группировок вымогателей в 2025 г.: максимальная сумма первоначального выкупа выросла на 67% по сравнению с прошлым годом до 400 млн руб. Об этом CNews сообщили представители F6.

По данным специалистов Лаборатории цифровой криминалистики F6, максимальная сумма первоначального выкупа, заявленная вымогателями в 2025 г., составила 400 млн рублей ($5 млн), что больше на 67% по сравнению с прошлым годом, когда самая высокая заявленная сумма составила 240 млн руб. ($3 000 000).

Всего на данный момент эксперты F6 зафиксировали в текущем году более 450 атак различных группировок вымогателей на российские компании. Суммы первоначального выкупа за расшифровку данных в 2025 г. колебались от 4 млн до 40 млн руб. ($50 тыс. — $500 тыс.). При этом финансовая мотивация была только в 85% атак, в 15% инцидентов целью киберпреступников была диверсия и нанесение максимального ущерба российским организациям. Чаще всего злоумышленники атаковали производственные и инжиниринговые компании (18,9%), организации из сфер оптовой (17%) и розничной (15,1%) торговли. Также в 2025 г. были громкие атаки на крупные транспортные компании, топливно-энергетического комплекс, в числе пострадавших были и медицинские организации.

Наиболее активными проукраинскими группировками на данный момент в этом году стали: Bearlyfy (не менее 35 атак), THOR (не менее семи атак) и Лабубу (не менее четырех атак), 3119/TR4CK (не менее четырех атак), Blackjack/Mordor (не менее четырех атак), Shadow/DarkStar (не менее трех атак).

Малый и средний российский бизнес с целью выкупа больше всего атаковали: Mimic/Pay2Key, Proton/Shinra, C77L.

Безопасность

«Злоумышленники меняют тактику каждый день: чтобы грамотно защищаться, нужно понимать, как именно они действуют. Стать целью атак может стать любая российская организация независимо от размера или специализации. Специалисты F6 в свою очередь всеми силами стремятся помочь жертвам атак с использованием программ-вымогателей. Кроме того, важно развивать и делиться экспертизой в сфере цифровой криминалистики и других направлений информационной безопасности», — сказал руководитель Лаборатории цифровой криминалистики F6 Антон Величко.

«С 2022 г. Россия стала эпицентром противостояния с преступными группировками, использующими в атаках программы-вымогатели. Рост таких атак увеличивается год к году. Основную долю групп вымогателей, атакующих Россию, составляют проукраинские кибербанды и группы, имеющие ближневосточные корни. Рекомендации, которые мы публикуем в наших исследованиях, соблюдение простых организационных мер и использование оптимальных защитных решений позволит избежать российским организациям большинство таких угроз», — сказал главный специалист Лаборатории цифровой криминалистики F6 Андрей Жданов.

